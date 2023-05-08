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彰警用力開單 車禍死亡反上升

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市中央路上月發生死亡車禍，大貨車碰撞騎機車的劉姓女子，劉女送醫不治。圖／警方提供
彰化市中央路上月發生死亡車禍，大貨車碰撞騎機車的劉姓女子，劉女送醫不治。圖／警方提供

彰化縣最近3年的交通罰款預算數都是3億8千萬元，但每年決算數都大幅超收，去年更超收2億元。縣議員周君綾質詢指出，依交通部統計，彰化縣去年車禍死亡反而比前年增加45人，是各縣市增加最多，今年到4月為止，也有47人死亡，建議縣府加強標線、號誌及路口設施改善，不能只靠警方開單，否則既未降低車禍，反而招來民怨。

彰化縣警察局長張國雄回應說，維護交通安全及順暢，執法不是唯一手段，仍要結合宣導、工程設施，在相關單位努力下，今年到4月為止，車禍死亡件數降到47人，與去年同期的50人已有降低。對於車禍釀成人命傷亡，警方也很遺憾，會與縣府交通處等單位一起針對號誌、標線及路口等設施，持續努力改善。

彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，有機動警網測速取締。圖／警方提供
彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，有機動警網測速取締。圖／警方提供

依據警方資料，彰化縣2020年到去年都編列3億8千萬元交通罰款收入預算，但執行結果均超徵，3年來的決算數分別是4億4千多萬元、4億9千多萬元，去年更飆到5億8千多萬元，比預算數超收2億多元，累計這3年罰單超收達3億8千多元。

去年底，交通部補助彰化縣建置12處科技執法設備，到今年4月底，共舉發1萬9931件，如以最低裁罰金額估算，罰鍰收入約2280萬多元。

縣議員周君綾指出，依交通部道安會報統計，彰化縣去年車禍死亡人數是246人，比前年增加45人，增幅各縣市最高，再以警方統計今年1到4月的A1車禍(24小時內死亡）人數是50人，雖然比去年同期減少3人，但成效未顯著，單是和美分局轄内就達13人，顯然開單無法有效改善車禍死亡案件。

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