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「中部辦桌王」潮港城插旗南投 2品牌進駐半山夢工廠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
「中部辦桌王」潮港城餐飲集團旗下「自在風」、「巧甜坊」今插旗進駐「全球室內面積最大的觀光工廠」半山夢工廠。圖／民眾提供
「中部辦桌王」潮港城餐飲集團旗下「自在風」、「巧甜坊」今插旗進駐「全球室內面積最大的觀光工廠」半山夢工廠。圖／民眾提供

國內收納設計製造業龍頭「樹德企業」斥資30億元在南投打造「半山夢工廠」，去年底啟用，成南投新地標，更是全球室內面積最大的觀光工廠，有「中部辦桌王」之稱的潮港城看準商機，旗下「自在風」、「巧甜坊」今插旗進駐夢工廠。

樹德企業在台中烏日起家，但因舊廠區空間不敷使用，11年前鎖定南投南崗工業區規畫遷址擴廠，耗時10年斥資約30億元打造「BABBUZA半山夢工廠」，廠內建置30.8米高、約10層樓的木構「生命樹」，去年底啟用後，成南投新地標。

樹德企業指出，「半山夢工廠」室內開放面積逾5千坪，號稱「全球室內面積最大的觀光工廠」，不僅設有樹德企業總部、工業4.0智慧工廠等，更結合垂降、攀岩、爬樹等冒險體驗設施，並陸續引進餐飲、文創、國內品牌等進駐設櫃。

而有「中部辦桌王」之稱的潮港城餐飲集團，近年由大型宴會跨足連鎖餐飲品牌，並看準半山夢工廠觀光潛力可望創造商機，今天宣布旗下的2個新創品牌「自在風」中式速食、「巧甜坊」輕奢甜品，插旗進駐夢工廠設點，增添多元餐飲選擇。

潮港城集團董事長謝瑞珉說，疫情解封後帶動觀光餐飲市場消費信心，而「自在風」是由其集團2大主廚親自調配，為中式速食個人套餐；「巧甜坊」是特色甜點、烘焙及輕食，其中師承日本的「御禮坂円」曾入選2022年台灣百大伴手禮。

樹德半山夢工廠則表示，半山夢工廠雖是工廠，但仍重視且照顧在地，開幕啟用後陸續引進品牌設櫃，員工雇用上也以在地人為優先，如今吸引潮港城旗下品牌插旗，為消費者提供更多元美食，也增加就業機會，對活絡南投經濟具正面助益。

「中部辦桌王」潮港城餐飲集團旗下「自在風」、「巧甜坊」今插旗進駐「全球室內面積最大的觀光工廠」半山夢工廠。圖／民眾提供
「中部辦桌王」潮港城餐飲集團旗下「自在風」、「巧甜坊」今插旗進駐「全球室內面積最大的觀光工廠」半山夢工廠。圖／民眾提供

南投 品牌 觀光工廠

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