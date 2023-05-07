首波梅雨炸南投！雨量進帳冠全台 水庫卻未解渴
昨晚起陸續降下首波梅雨，截至今天下午5時，南投仁愛萬大發電廠測站以24小時內累積雨量達105mm居全台之冠，前100名測站多在南投、彰化、台中等，顯示降雨集中在中部；日月潭水庫蓄水量微幅進帳約9萬噸，對水情幫助有限。
南投各地昨深夜陸續傳出下雨消息，雨勢持續到今天中午，下午過後暫歇，這波降雨也為南投帶進豐沛雨量，截至今天下午5時，以仁愛鄉萬大電廠測站在24小時累積雨量105.5mm最高，不僅全縣最多，也在全國排名第一。
根據氣象局雨量觀測資料，南投13鄉鎮市內均有測站累積降雨量達50mm，因此擠進24小時累積雨量前100名測站，彰化、台中等也多處測站榜上有名，也24小時累積雨量同樣突破50mm，顯示昨晚至今天上午雨勢多集中在中部地區。
只不過，昨晚至今的雨勢未準確落在集水區，日月潭水庫蓄水量僅微幅進帳約9萬噸，台電大觀發電廠表示，旱情嚴重時，該水庫進水量曾下滑到每秒約3噸，但梅雨挹注，每秒進水量今增至11噸，對水情雖稍有挹注，但依舊未能解渴。
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