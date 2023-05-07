台中大里聯合行政中心怎麼蓋 市府：謹慎評估及籌預算

台中市規畫興建中的大里聯合行政中心，因地方爭取增加樓層，因應未來發展需求，市府研議採BOT方式興建。不過，市議員李天生上午指出，經評估投資金額太大，招商不易，同時還需要變更都市計畫以提高容積率，加上支付高額租金並不可行，現已決定回頭改採取自建方式推動。

李天生此一說法，經記者查證區公所，一度獲得證實。但市府下午針對此澄清「為妥善回應地方建議，大里聯合行政中心採BOT、BTO或自建方式，市府將謹慎評估並積極籌編預算，以達開發最佳效益」並未正面回應是否已決定回頭採自建方式。

所謂的 BOT(Build-Operate-Transfer)指的是由民間機構投資新建並為營運，營運期間屆滿後，移轉該建設之所有權予政府。而BTO(Build-Transfer-Operate)則是由民間機構投資興建完成後，政府取得所有權(無償或有償)，並由該民間機構營運；營運期間屆滿後，營運權歸還政府。

市議員李天生上午曾說，前後花費兩年時間卻回到原點，興建經費已由原先9億元上漲到16億元。而鄰近的太平、霧峰聯合行政中心都已經順利動工，要求市府盡速編足經費，加速推動興建，以帶動地方發展。

據了解，大里區公所在921地震後被列為危險建築，經地方爭取進行改建，市府選定在第15期市地重畫區興建聯合行政中心，由大里區公所、地政所、戶政所、地方稅務局大屯分處等4個機關合署辦公。

聯合行政中心原本規畫為地下2層、地上5層建築，同時分期編列9億元興建經費，不過因位處黃金地段，地方以為只興建5層建物，形同浪費，而且空間不敷使用，要求增加樓層，因應未來發展需求，市府因而研議採BOT方式委外投資興建。

據透露，經可行性評估，未來計畫興建的地下3層、地上12層建物，其中7層為政府辦公廳舍，5層招商使用，預估投資金額35億多元，政府和業者簽定50年契約，政府每年需要支付廳舍租金3千6百萬元。

由於投資金額龐大，預期招商不易，同時需要變更都市計畫提高容積率，曠日費時，加上市府每年還得支付龐大租金，因而疑已認定BOT案「不可行」，並傾向採取自建方式推動。