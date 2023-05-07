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中台灣反綠連線升旗典禮風雨無阻 近百人參加
反綠及台中韓家園挺韓大會師的升旗典禮今天風雨無阻，在台中市和平區如期舉行，「中台灣反綠連線」、「全民監票行動聯盟」、「中部兩岸協進盟」都到場力挺，近百人參加。
今天上午10點預定的升旗典禮時間一到，台中市和平區的雨勢稍停，反綠及中華民國派的台中韓家園挺韓大會師的升旗典禮如期舉行。
參加人員全體肅立合唱國歌，升旗時也合唱國旗歌，向國旗行最敬禮，典禮結束後，由正副園主猶將、林美寧、全民監票行動聯盟召集人花姐、活動正副總召崔本源、史天漢、台灣反綠大連線版主潘萬年及「兩岸協進盟」副總執行長小馬等人，陸續發表談話。
參加人員表示，雖表達支持韓國瑜，但強調反綠陣營一定要團結才能勝選、中華民國派必戰勝台獨分裂派。
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