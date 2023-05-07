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彰化去年交通罰款超徵2億元 車禍死亡反而多出45人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人2月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與自小客車發生碰撞，送醫不治，累計到4月底，和美分局轄區已有13人車禍喪牛。圖／警方提供
彰化縣和美鎮26歲施姓婦人2月1日騎機車上班途中，經過和美鎮欣北路、思北路口時，與自小客車發生碰撞，送醫不治，累計到4月底，和美分局轄區已有13人車禍喪牛。圖／警方提供

彰化縣最近連續3年的交通罰款預算數都是3億8千萬元，但每年決算數都大幅超徵，去年更超徵2億元，但縣議員周君綾在縣議會質詢指出，依交通部統計，彰化縣去年車禍死亡反而增加45人，是各縣市增加最多，今年到四月為止，也有47人死亡，建議縣府應加強標線、號誌及路口設施改善，不能只靠警方開單，否則既未能降低車禍，反而招來民怨。

彰化縣警察局長張國雄回應說，維護交通安全及順暢，執法不是唯一手段，仍要結合宣導、工程設施，在相關單位努力下，今年到四月為止，車禍死亡件數降到47人，與去年同期的50人已有降低。對於車禍釀成人命傷亡，警方也很遺憾，會與縣府交通處等單位一起針對號誌、標線及路口等設施，持續努力改善。

依據警方資料，彰化縣2019年到去年3年，每年都編列3億8千萬元交通罰款收入預算，但執行結果均超徵，3年來的決算數分別是4億4千多萬元、4億9千多萬元，去年更飆高到5億8千多萬元，比預算數超徵2億多元，累計這3年的罰單超徵達3億8千多元。

除固定桿自動取締違規、員警開單外，去年底，交通部補助彰化縣在10個鄉鎮市建置12處科技執法設備，針對7個項目取締，到今年4月底，共舉發1萬9931件，以各違規項目最低裁罰金額估算，罰鍰收入約2280萬多元。其中機車未依規定兩段式左轉5319件最多，其次是超速5096件、闖紅燈4792件，取締較多路口為彰化市中正與中華路口、彰化市新平路與環河街口次之。

縣議員周君綾指出，依交通部道安會報統計，彰化縣去年車禍死亡增加人數（車禍30日內死亡），比前年增加45人，增幅居各縣市最高，再以警方統計今年1到4月的A1車禍(24小時內死亡）人數是50人，雖然比去年同期減少3人，但成效仍未顯著，單是和美分局轄内就達13人，顯然開單仍無法有效改善車禍死亡案件。

周君綾認為，減少車禍及改善交通，除了執法以外，標誌、號誌、路口設施改善，及加強見警率也很重要， 如果過於依賴科執法或者產生認定爭議，民眾雖然可以申訴，但仍會造成民怨。

彰化市中央路上月發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女頭部重傷，送醫不治。圖／警方提供
彰化市中央路上月發生死亡車禍，大貨車鄭姓司機駕車從中央陸橋下橋時，碰撞到騎機車的劉姓女子，劉女頭部重傷，送醫不治。圖／警方提供
彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，警方除增設二支測速器，並有機動警網測速取締。圖／警方提供
彰化縣139線大彰路從台74線路口至瑩光橋路段，因車禍頻傳，警方除增設二支測速器，並有機動警網測速取締。圖／警方提供
彰化縣和美分局轄區今年已有13人車禍喪生，警方祭出交通大執法取締違規。圖／警方提供
彰化縣和美分局轄區今年已有13人車禍喪生，警方祭出交通大執法取締違規。圖／警方提供

車禍

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