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南投、草屯興建全民運動館各藏隱憂 民眾盼改善

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府規畫草屯鎮旭光高中內空地興建全民運動館，但民眾擔心未來開放使用恐受限，且有校安疑慮。圖／南投縣政府提供
南投縣政府規畫草屯鎮旭光高中內空地興建全民運動館，但民眾擔心未來開放使用恐受限，且有校安疑慮。圖／南投縣政府提供

南投無國民運動中心，縣府規畫南投市舊議會土地、草屯旭光高中興建，近期完成地方公聽會，縣民樂觀其成，但擔心早年舊議會逢豪雨必淹，後者設於校園內民眾使用恐受限，且有校安疑慮；縣府表示，相關意見納入通盤考量將研議改善。

近年各縣市積極建置國民運動中心，中部4縣市僅剩南投縣沒有，縣民期盼能有多功能室內活動場域，縣府為此覓地規畫在南投市舊議會土地及縣立旭光高中興建全民運動場館，正著手辦理可行性評估，並召開地方公聽會了解地方民眾意見。

縣府指出，南投市全民運動館將使用舊縣議會土地約6385平方公尺面積開發，草屯館則利用旭光高中空手道館及操場旁空地，初步規畫設置體適能中心、桌球、羽球或綜合球場等運動設施，另因應旭光高中校隊需求籌辦射箭場等訓練場域。

南投市、草屯等地民代及居民對於興建全民運動館都樂觀其成，同時希望能增設韻律教室、運動舞蹈教室、幼兒體適能等，盡可能切合全年齡使用的運動場館；也有市民提到，舊議會早年遇豪雨就淹水，若要設置全民運動館應解決淹水問題。

此外，草屯全民運動館是用校園旁空地，未來開放民眾使用恐受限，校園安全也有疑慮。對此，教育處表示，場館出入口與學校是分開的，將會由自來水廠方向進出，學校也保有原先操場等運動設施，將能同步支應師生教學及民眾運動之用。

副縣長王瑞德則說，透過公聽會廣泛收集各界意見，做為推動興建全民運動場館的參考，後續會將相關意見納入通盤考量，並研議改善，期望能讓運動館符合在地民眾需求，未來也將強化公益回饋，開放特定時段供年長及弱勢族群免費使用。

南投縣政府規畫在草屯鎮旭光高中空手道館（黃色建物）右側的空地興建全民運動館。記者賴香珊／攝影
南投縣政府規畫在草屯鎮旭光高中空手道館（黃色建物）右側的空地興建全民運動館。記者賴香珊／攝影

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