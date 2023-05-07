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不畏風雨展虔誠 萬和宮近千名「契子女」返宮祝壽媽祖

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
萬和宮董事長蕭清杰主祭，領著擠滿正殿的媽祖契子女及家長們，虔誠行禮。圖／萬和宮提供
萬和宮董事長蕭清杰主祭，領著擠滿正殿的媽祖契子女及家長們，虔誠行禮。圖／萬和宮提供

三月媽祖生，台中南屯萬和宮今有上千名「契子女」，回宮為媽祖祝壽；廟方表示，16年前首次舉辦，契子女僅有150人，今年人數成長30多倍，增加至4038人，今有近千人登記回宮祝壽，祈求媽祖保佑平安長大。

萬和宮董事長蕭清杰說明，為請神明擔任孩子成年前守護神，便與其訂定契約，請神明收為「契子女(義子或義女)」，祈求幫忙照顧、保佑長大；依習俗，每年契父母聖誕或廟會節慶，「契子女」會返廟祭拜，並換「絭」(音同眷，銅錢穿紅紗線)的紅紗線，直至16歲成年為止。

萬和宮指出，今年的契子女人數，增加至4038人，較16年前首辦僅有150人，人數成長30餘倍；考量不少父母親為上班族，今年選於周日舉辦回宮活動，雖今早降雨，但未減低民眾熱誠，吸引近千名契子女登記，紛紛回宮祝壽。

近千名未滿週歲、襁褓的稚齡幼童，由父母或祖父母陪伴，陸續到萬和宮參拜，更換平安符的紅紗線，並品嘗熱騰騰的湯圓及八寶粥，廟方還贈送夀桃及夀麵，保佑平安、長夀，畫面可愛逗趣，既莊嚴又親切溫馨。

就讀鎮平國小三年級的江玟霏、一年級江彥廷姊弟，由父母江健明夫婦陪同參拜；首次參加的兩姊弟表示很有趣，他們祈求媽祖、文昌帝君保佑，一切平安健康、學業進步。

今契子女回宮祝壽活動，由董事長蕭清杰主祭，擠滿正殿的媽祖契子女及家長們，虔誠行禮、參香；蕭清杰說，萬和宮今提前舉辦契子女回宮祝夀活動，雨勢不斷，依舊有這麼多家長及契子女回宮，表示大家對媽祖的誠心與敬意，祈求媽祖保佑所有的契子女，平安健康快樂，學業進步，前途光明。

萬和宮主奉媽祖，今舉辦契子女回宮祝壽，近千名媽祖契子女及家長們登記參與，場面盛大。圖／萬和宮提供
萬和宮主奉媽祖，今舉辦契子女回宮祝壽，近千名媽祖契子女及家長們登記參與，場面盛大。圖／萬和宮提供

子女 媽祖 父母

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