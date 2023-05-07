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台中大里聯合行政中心 市府評估不加高採自建

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市規畫興建中的大里聯合行政中心目前仍僅整地而已，尚未動工。圖／李天生提供
台中市規畫興建中的大里聯合行政中心目前仍僅整地而已，尚未動工。圖／李天生提供

台中市規畫興建中的大里聯合行政中心，因地方爭取增加樓層，因應未來發展需求，市府研議採BOT方式興建，不過經評估投資金額太大，招商不易，同時還需要變更都市計畫以提高容積率，加上支付高額租金並不可行，現已決定回頭改採取自建方式推動。

市議員李天生今感慨說，前後花費兩年時間卻回到原點，興建經費已由原先9億元上漲到16億元。而鄰近的太平、霧峰聯合行政中心都已經順利動工，要求市府盡速編足經費，加速推動興建，以帶動地方發展。

據了解，大里區公所在921地震後被列為危險建築，經地方爭取進行改建，市府選定在第15期市地重畫區興建聯合行政中心，由大里區公所、地政所、戶政所、地方稅務局大屯分處等4個機關合署辦公。

聯合行政中心原本規畫為地下2層、地上5層建築，同時分期編列9億元興建經費，不過因位處黃金地段，地方以為只興建5層建物，形同浪費，而且空間不敷使用，要求增加樓層，因應未來發展需求，市府因而研議採BOT方式委外投資興建。

不過，可行性評估報告指出，未來計畫興建的地下3層、地上12層建物，其中7層為政府辦公廳舍，5層招商使用，預估投資金額35億多元，政府和業者簽定50年契約，政府每年需要支付廳舍租金3千6百萬元。

市府評估，由於投資金額龐大，預期招商困難，同時需要變更都市計畫提高容積率，曠日費時，加上市府每年還得支付龐大租金，因而認定BOT案「不可行」，已決定仍採取自建方式推動。

BOT 都市計畫 建築

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