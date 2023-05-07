助青年掌握電商趨勢 台中市青創團隊電商專案輔導歡迎報名

為協助台中在地創業青年掌握電商發展趨勢，市政府勞工局今年度首次推動「青創團隊電商專案輔導」，將透過實戰指導課程、個案式診斷暨輔導服務，厚植創業青年的電商數位能力，即日起至6月30日受理報名，預計選出10組具潛力青創團隊予以輔導。

勞工局長張大春說，近年電商產業蓬勃發展，加上疫情因素加速電商成熟與白熱化，缺乏數位能力的企業極容易面臨經營風險。勞工局為解決產業瓶頸與困難，特別與靜宜大學合作推動「台中市青創電商輔導平台」，提供電商諮詢、電商培訓課程、青創團隊線商專案輔導等服務，協助業者提升品牌能見度，發展電商策略與佈局。

他說，青創團隊電商專案輔導將遴選10組具有在電商領域發展潛力的青創團隊參與，獲選參與專案輔導的團隊將依各組產品類型及實務需求，辦理至少16小時客製化的實戰指導課程，並提供各組至少10次一對一個案診斷輔導服務，以厚技術、增職能、拓市場為三大目標，培養受輔導團隊具備跨領域的電商行銷思維。

此外，電商輔導平台也已推出10場電商培訓課程，現均受理報名，歡迎有志發展電商事業的創業青年報名參加。

勞工局說，青創團隊電商專案輔導為系統化且專案客製的輔導服務，以可全程參與課程者為主。另外，曾接受台中市青年一站式創業輔導資源者、台中市青創基地進駐青年、台中市大專院校育成單位輔導的青創團隊為優先錄取對象；台中市辦理公司登記、商業登記、有限合夥登記，或無上述登記而有稅籍登記的設籍台中市營利事業也可提出申請。

青創電商專案輔導簡章下載網址是https://reurl.cc/zAnyDe，可點選https://reurl.cc/klK5n9線上報名。另外，「台中市青創電商輔導平台」即日起每周一及周五提供電商諮詢服務，有諮詢需求者可至「台中市青年一站式創業入口網」線上預約(https://www.tcdream.taichung.gov.tw/)首頁>>線上申請預約>>電商諮詢。

更多「台中市青創電商輔導平台」相關資訊，也歡迎電洽服務諮詢專線04-22252137姚先生，或至台中市青年一站式創業入口網查詢。