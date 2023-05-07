天降甘霖！擋不住信眾熱情 彰化媽晚2小時入廟安座

彰化南瑤宮7天6夜笨港徒步進香活動，昨晚回鑾彰化市區，天降甘霖，雖然雨勢不歇，卻擋不住龐大陣頭及虔誠信眾熱情接迎，直到今天凌晨0時12分才回宮安座，圓滿完成行經彰化、雲林與嘉義三地25個鄉鎮市，往返長達近300公里的進香旅程。

南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，今年南瑤宮笨港進香活動，各宮廟主動接駕綿延數公里的陣頭，及沿途信眾擺香案膜拜盛況，是往年的3倍以上，顯現彰化人拜彰化媽（南瑤宮），逐漸深植人心，相信「彰化媽不只蔭外方，也蔭彰化人」。

彰化南瑤宮有10個媽會中，今年輪由值年老二媽會、興二媽會及老五媽會進香，在4月30日起駕，依古例，笨港天后宮「換龍袍」、本月3日和嘉義新港奉天宮內完成「會香」儀式。5日中午，在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口「接（祭）貳香、對龍銀（仿古銀牌）」，並和中圳白鶴宮完成核對併攏仿古銀牌信物的傳統儀式。

昨天下午3點半，進香回鑾隊伍進入彰化市轄大埔路與英士路口處，進香主委市長林世賢率相關人員恭謹接駕，隨後展開市區遶境，由於龐大陣頭及信眾接迎下，行程晚了兩個多小時，到晚上7點半多抵達在中華路與民生路口，由市長林世賢、立委黃秀芳及上千信眾，以鮮花敬獻媽祖，展現對媽祖最高的敬意。

隨後，浩浩蕩蕩的鑾轎、陣頭、儀仗、藝閣車與徒步跟隨的信眾，在市區遶境，鑼鼓聲不絕於耳，雖然下甘霖，仍擋不住信眾熱情，往年都約在11點即可入廟安座，但今年卻直到今天凌晨0時12分才入廟安座，由進香主委林世賢、代表進香大總理的賴志峰與三個媽會大總理等人合力完成進香媽祖安座儀式後，也順利圓滿完成進香活動。