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台中海線道路門牌整編 居民：我家在 GoogleMaps上消失了
台中市海線地區許多道路經過整編及房屋門牌變更後，將地址輸進谷歌地圖搜尋定位的結果，卻和實際的位置有很大差距。市議員李文傑希望台中市政府數位治理局統整處理，向Google Maps反映，不要讓民眾霧煞煞、老是找不到正確地方。
市議員李文傑說，服務處接獲民眾反映，上谷歌地圖查詢位置，結果出現的定位和實際位置相差甚遠，導致來拜訪親友或洽談業務的人霧煞煞。
李文傑服務處人員實際操作，在谷歌地圖上輸入「台中市外埔區外埔路5XX號」，結果出現的定位點和實際的位置差了約2.3公里，難怪外地來的民眾繞了老半天，也找不到正確地方。
李文傑表示，地圖標示出現誤差的狀況不是個案，甲安埔地區部分道路整併、門牌變更後房屋都出現類似狀況。雖然google提供修正位置的功能供民眾反映錯誤位置，但有人表示，填寫反映了很久還是沒有獲得修正。
尤其是大甲、大安及外埔地區很多老一輩不擅使用網路電腦，甚至根本不知道自己的房子在網路上被標錯位置，希望市府數位治理局能彙整協助處理。
數位治理局局長林谷隆表示，市府本身的GIS系統都是正確的，可能是google部分資訊沒有更新，市府會反映，並協助更正處理。
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