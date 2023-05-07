台中丸東商號魚丸賣一送一 「為母祈福」連13年所得全捐弱勢

台中市第五市場丸東商號連續13年都在母親節前夕舉辦「千斤魚丸買一送一」活動，今年5月8日上午9點開賣，販賣所得全數捐給十方啟能中心。各餐廳業者看準母親節聚餐商機，紛推出豐盛菜餚吸引消費者，台中福華大飯店除推母親節專案，更推媽咪專屬包廂，預訂桌宴贈母親節蛋糕；蔬食餐廳寬心園則推出母親節限定套餐，滿足蔬食族對健康美食的追求。

第五市場的丸東商號已創立40多年，魚丸等相關商品在台中地區頗負盛名。業者李西東的母親2011年發生車禍遭撞，醫療花費20多萬元，因肇事者家境清寒，經協調向對方求償3萬元作為警戒，李母把車禍理賠金全數捐出，讓兒子舉辦愛心義賣，所得全數捐給弱勢團體。

為了幫母親祈福，丸東商號每年母親節前夕都舉辦愛心義賣活動，迄今已邁入第13年。李西東表示，「千斤魚丸買一送一」活動今年5月8日上午9點開賣，原價每斤170元，每人每次限購兩斤170元，販賣所得全數捐給十方啟能中心，扶助智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練。

迎接母親節，蔬食餐廳寬心園5月12日到14日特別推出升級版限定套餐，包括手作私房三品、義式油醋天貝沙拉、寬心款待燉湯、松露猴菇彩鮮蔬、桃膠銀耳燉雪燕等多道菜品，搭配精力蔬果汁，營養又賞心悅目，讓媽媽吃得健康又豐盛。