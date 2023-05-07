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台中補助通用計程車 每輛最多40萬

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
通用計程車不設限服務身心障礙者與行動不便民眾，一般民眾也能搭乘，均依台中市公告費率收費，為計程車駕駛擴大服務對象，增加收益。圖／台中市交通局提供
通用計程車不設限服務身心障礙者與行動不便民眾，一般民眾也能搭乘，均依台中市公告費率收費，為計程車駕駛擴大服務對象，增加收益。圖／台中市交通局提供

台中市政府為鼓勵更多業者投入通用計程車營運，每輛最多40萬元的購車補助，降低駕駛負擔，還提供載送行動不便者營運獎勵金，每月最高可補助5000元，每年最多可領6萬元。

交通局長葉昭甫表示，台中市自2013年起陸續向中央爭取經費，補助計程車業者購置通用計程車，目前已有台灣大車隊、國通車隊、中華大車隊、國通車隊及友愛車隊共5家業者投入通用計程車的營運行列，市府持續爭取中央補助，協助有意願成立通用計程車隊的業者購車補助。

葉昭甫說，通用計程車設備必須符合汽車運輸業管理規則、道路交通安全規則及車輛安全檢驗基準規定，相較一般傳統車輛，通用計程車需要額外增設輪椅升降台或活動式坡道，車輛購買成本較貴，特別提供購車補助，每輛車最多40萬元，降低駕駛購車負擔。

台中市府也訂定「通用計程車駕駛人營運獎勵金發給作業要點」，只要每月服務行動不便者達30趟次以上，每趟次即可補助50元，每月最高可補助5000元，每年最高補助6萬元營運獎勵金，台中市通用計程車提供載運服務，2022年已達12萬0177趟次。

交通局表示，為便利民眾使用無障礙交通服務，與交通部運研所合作試辦愛接送APP預約服務，民眾只要透過手機下載「愛接送APP」並完成註冊，最早14天前、最晚乘車前一天下午2時前完成預約即可，不用擔心叫不到車、或是被加價等疑慮，並提供駕駛穩定的預約趟次、排程管理及額外營運獎勵金。

計程車 台中市 交通部

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