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風雲社團／愛之光公益協會 培訓視障職能
台灣愛之光公益協會推動「護眼防盲」，提倡護眼的重要性，設立「愛之光護眼視障關懷園區」，增強民眾重視眼睛防護與訓練，還有實習咖啡廳與香氛工作坊，培訓視障者工作職能，創造視障者生命轉彎的機會。
愛之光協會2014年成立，護眼志工積極走入社區，除居家關懷、舉辦視障體驗活動，也設置社區護眼小站，並培訓社區視覺遊戲帶領人，推廣「護眼防盲」教育活動，帶動每個人珍惜及愛護自己的眼睛；協會也研發護眼防盲教具，透過訓練延緩視覺退化。
協會執行長顏平芳表示，協會成立多年來，已設立29個社區護眼小站，培訓40位社區視覺遊戲帶領人，服務超過5萬人次，並致力培訓視障者工作職能。
顏平芳說，去年5月在台中市南屯區設立關懷園區，建構明、盲共融的整合性護眼防盲示範中心，像是設置「黑暗體驗館」，館內規劃黑暗廊道，並有花草造景、香氛及鳥叫聲，讓民眾體驗視障者的感受，設置「視覺練習遊戲空間」，作為視覺訓練與示範，透過不同活動設計，加強民眾對眼睛的防護與保養。
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