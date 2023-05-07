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彰市綠鬣蜥逛大街 嚇壞路人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化二林、芳苑綠鬣蜥為患，近來彰化市也發現零星個體，族群正擴散。圖／陳小姐提供
彰化二林、芳苑綠鬣蜥為患，近來彰化市也發現零星個體，族群正擴散。圖／陳小姐提供

彰化二林、芳苑地區綠鬣蜥為患，近來族群漸漸擴散，甚至在彰化市街頭也可見；近日有民眾看到綠鬣蜥市區逛大街，嚇壞路人，還有機車騎士差點撞上「犁田」。彰化縣農業處表示，綠鬣蜥不是肉食性動物，不會主動攻擊人，但民眾不要隨便去捕捉，可以通報農業處或彰化縣野鳥學會。

本月4日中午，陳小姐騎機車行經彰化市中山路二段874巷時，看到長約70公分的綠鬣蜥，沿著路側紅線緩緩爬行；有機車騎士還差點撞上牠，還差點「犁田」。陳小姐說，該處是中山路通往彰化師大的重要通道，平時人車甚多，兩側住家密集，以前從未見過綠鬣蜥，貿然撞見讓她嚇了一大跳。

彰化縣農業處表示，綠鬣蜥2020年8月公告為有害野生物種，彰化主要分布在二林溪沿岸及芳苑工業區，近來擴散到其他鄉鎮，仍是偶發案例，在彰化市尤其罕見；綠鬣蜥非肉食性動物，不會主動攻擊人，縣府委託彰化縣野鳥學會捕捉。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，彰化市發現的綠鬣蜥，從出現在住宅區研判，應是民眾飼養逃逸的個體，每隻母綠鬣蜥每年可產下50到70顆蛋，若固定區域以10隻計算，1年就有500隻；目前受限於經費，無法採取圍捕方式，每年捕獲量約500隻，難免有漏網之魚，只能控制數量，盡量別再往外擴散。

李益鑫說，很多人發現綠鬣蜥會熱心捕捉，雖然不會主動攻擊人，但如果反抗，民眾容易受傷，而且綠鬣蜥警覺性高，一旦捕捉不成會換棲地，建議通報農業處或野鳥學會，會由專業的獵人捕殺。

綠鬣蜥

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