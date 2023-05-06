南瑤宮媽祖進香回鑾 遶境彰化市盛況空前

彰化南瑤宮媽祖7天6夜笨港徒步進香之旅，在行經彰化、雲林與嘉義三地的25個鄉鎮市，往返長達近300公里後，今天回鑾遶境彰化市，南瑤宮管理人彰化市長林世賢說，今年進香的陣頭隊伍、沿途膜拜信眾，比往年多出約3倍，顯見彰化媽更深植信眾人心，「不僅廕外方，也蔭本地」。

彰化南瑤宮主祀天上聖母，信眾習慣稱之為「彰化媽」，南瑤宮今年笨港徒步進香之旅，傳承2百年的多項重要儀式，在10個媽會中，由今年值年老二媽會、興二媽會及老五媽會進香，在4月30日起駕，依古例，笨港天后宮「換龍袍」、本月3日和嘉義新港奉天宮內完成「會香」儀式。

南瑤宮媽祖回鑾，在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口，和負責「接（祭）貳香」的北斗中圳白鶴宮進行「對龍銀」、「換娘傘」儀式，今天下午沿著員林、大村、花壇彰員路，進入彰化市區遶境。

由於今年天氣特別熱，氣溫超過攝氏36度，很多隨香信眾都曬到黝黑，甚至脫皮，但都不減對媽祖虔誠，沿途有更多陣頭接駕，信眾擺香案膜拜，造成行程嚴重延誤，隊伍綿延數公里。

南瑤宮媽祖鑾駕原預定下午4時抵彰化市民生路與中華路口，由信眾手捧著鮮花代替鞭炮煙火，朝著媽祖鑾轎方向虔誠地接駕儀式，卻晚了約3個小時，直到約7點30分才舉行，由林世賢、立委黃秀芳上千信眾接迎，場面熱烈，估計約11時才能回南瑤宮安座。