快訊

廟方管理人喊「別支持姓郭的」 侯友宜尷尬反應曝光

破除「后不見后」最香合體 林襄一句話讓李多慧害羞了

大直NOKE開幕才一周…全館大停電民眾摸黑逛街 業者回應了

影／超狂！媽祖住40坪總統套房 早餐吃這6道中西式料理

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。圖／台中港酒店提供
今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。圖／台中港酒店提供

三月瘋媽祖！今年適逢台中海線朝元宮湄洲大媽渡台60周年，昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」；今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。

朝元宮湄洲大媽昨展開為期三天遶境之旅，昨首日駐駕安座在台中港酒店大廳，這也是梧棲朝元宮「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」鑾轎首度共同駐駕。

台中港酒店表示，今年適逢酒店10周年慶，結合轄區朝元宮渡台60周年大節日，首次將飯店現代時尚感與傳統文化結合，展開「2023梧棲大囍 女神假期」活動。

晚間良辰吉時，飯店人員恭請雙媽祖入住40坪豪華總統套房，並依循古禮，在房間內為媽祖準備胭脂水粉梳妝組，象徵幫媽祖「妝水水」，也讓兩尊媽祖享受舒適的「美容覺」。

今早6點，恭請媽祖到飯店1樓「樂滿地自助百匯西餐廳」享用早餐，酒店主廚特別規劃「女神晨食限定菜單」，菜單也曝光，分別為：「國泰民安」精選季節水果、「金玉滿堂」鬆餅佐金黃餐包、「花開富貴」季節沙拉拼盤、「招財進寶」經典台式鍋貼、「福壽綿長」特色人氣擔仔麵、「瓊漿玉露」限定特調飲品。

台中港酒店表示，「女神晨食限定菜單」透過吉祥語意，巧妙結合中、西式餐點，讓現場國內外旅客也拿出手機，記錄難得的一刻。酒店推出「2023女神假期」住宿專案，即日起至5月31日止，邀請民眾入住體驗女神般禮遇。

台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。圖／台中港酒店提供
今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供
台中海線朝元宮湄昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」。圖／台中港酒店提供

媽祖 酒店 餐廳

延伸閱讀

新竹內天后宮媽祖遶境今登場湧3千人 鄭文燦也來了

土城三元宮媽祖聖誕遶境 侯友宜祈求保台灣平安

竹塹媽祖文化祭5月6日登場 遶境探尋古城門

新竹內天后宮辦竹塹媽祖文化祭 明天遶巡4城門駐駕

相關新聞

影／超狂！媽祖住40坪總統套房 早餐吃這6道中西式料理

三月瘋媽祖！今年適逢台中海線朝元宮湄洲大媽渡台60周年，昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒...

從模範婆媳、祖母到模範母親 她的模範人生「獎不完」

彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中和美鎮許洪幼以94歲最高齡，她侍奉104歲的婆婆一甲子，曾獲選「模範婆媳」、「模範...

百年老校啟用新足球場 縣長王惠美邁步開踢贏掌聲

彰化縣永靖國小今天慶祝125周年校慶，萬來國小舉辦40周年校慶活動，地方士紳雲集。永靖國小足球隊是縣內外足球賽常勝軍，縣...

鼓勵投入通用計程車行列服務身障 中市每輛最多補助40萬

台中市政府結合中央資源提供計程車駕駛投入無障礙運輸服務，滿足身心障礙者及行動不便者交通需求，大獲好評；為鼓勵更多業者投入...

立夏高溫台中缺水稻田乾裂 民代向中央討水源

今是農民曆24節氣「立夏」，台中市中午已飆破高溫30度，由於水情不佳旱災持續，正值稻作結穗期卻無水灌溉，稻田乾裂，農民眼...

麥當勞證實台中逢甲店於5月29日熄燈 尊賢店、草屯中正店5月底停業

台中社群網站傳出台中逢甲麥當勞要停業的消息。麥當勞也發聲明證實，台灣麥當勞基於整體商業考量，台中逢甲麥當勞將於5月29日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦