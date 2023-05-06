影／超狂！媽祖住40坪總統套房 早餐吃這6道中西式料理

三月瘋媽祖！今年適逢台中海線朝元宮湄洲大媽渡台60周年，昨繞境首日，雙媽祖「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」駐駕入住台中港酒店40坪豪華總統套房，飯店精心準備胭脂水粉梳妝組，讓雙媽祖「睡美容覺」；今早，媽祖現身一樓餐廳享用主廚特製6道中西式早餐，讓現場國內、外旅客覺得相當新奇，紛紛合影留念。

朝元宮湄洲大媽昨展開為期三天遶境之旅，昨首日駐駕安座在台中港酒店大廳，這也是梧棲朝元宮「湄洲大聖母」及「湄洲二聖母」鑾轎首度共同駐駕。

台中港酒店表示，今年適逢酒店10周年慶，結合轄區朝元宮渡台60周年大節日，首次將飯店現代時尚感與傳統文化結合，展開「2023梧棲大囍 女神假期」活動。

晚間良辰吉時，飯店人員恭請雙媽祖入住40坪豪華總統套房，並依循古禮，在房間內為媽祖準備胭脂水粉梳妝組，象徵幫媽祖「妝水水」，也讓兩尊媽祖享受舒適的「美容覺」。

今早6點，恭請媽祖到飯店1樓「樂滿地自助百匯西餐廳」享用早餐，酒店主廚特別規劃「女神晨食限定菜單」，菜單也曝光，分別為：「國泰民安」精選季節水果、「金玉滿堂」鬆餅佐金黃餐包、「花開富貴」季節沙拉拼盤、「招財進寶」經典台式鍋貼、「福壽綿長」特色人氣擔仔麵、「瓊漿玉露」限定特調飲品。