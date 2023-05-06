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南投竹山墓地變更殯葬用地 傳居民反彈鎮長盼溝通

中央社／ 南投6日電

南投縣府同意竹山鎮公所提出13公墓都市計畫變更案，竹山延平地區部分墓地將變更成殯葬用地，傳有居民反彈；竹山鎮長陳東睦說，竹山有喪葬設施需求，將理性溝通凝聚共識。

而竹山鎮長陳東睦今天接受中央社記者電訪時說，縣府調查各鄉鎮是否需喪葬設施，鎮公所提出13公墓都市計畫變更案獲通過，有鎮代指當地居民反對，不過還未聽說有具體陳抗行動。

陳東睦指出，竹山鎮沒有公私立殯儀館或禮廳、靈堂等場地，鎮民辦喪事只能在家中或在路邊搭設簡易靈堂，或前往雲林縣、名間鄉及南投市殯儀館辦理。

陳東睦說，變更案從4月25日起公開展覽30天，鎮民或社區、團體有意見，可以書面方式向縣府或公所陳情，公所15日將舉辦說明會，民眾可發表看法，理性溝通凝聚共識。

根據南投縣政府公布資料，依現行都市計畫法相關規定，墓地用地僅供設置墓穴及骨灰骨骸存放設施使用，竹山鎮公所基於改善鎮內葬儀環境，規劃合宜舉行葬儀場地空間，因此同意變更，範圍包括13公墓的「延墓一」及「延墓二」用地，面積約0.9387公頃，因地勢平坦，且上頭已有納骨塔設施，盼能建置更完善、現代化的生命紀念服務系統及園區造福地方。

陳東睦 都市計畫 南投

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