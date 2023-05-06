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豐原機車駕訓班拿好康！最高補助2900元再拿百元超商禮券

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
民眾在駕訓班考取機車駕照，每人補助1300元，中、低收入戶在豐原監理站轄區4家駕訓班完訓領駕照者，再獲600元補助金；三陽機車台中市經銷據點祭出好康，受訓學員購買180cc以下任一車種，享購車金1000元折抵，台中區監理所再贈統一超商面額100元商品卡1張，好康拿不完。圖／豐原監理站提供
民眾在駕訓班考取機車駕照，每人補助1300元，中、低收入戶在豐原監理站轄區4家駕訓班完訓領駕照者，再獲600元補助金；三陽機車台中市經銷據點祭出好康，受訓學員購買180cc以下任一車種，享購車金1000元折抵，台中區監理所再贈統一超商面額100元商品卡1張，好康拿不完。圖／豐原監理站提供

為鼓勵機車騎士參加機車駕訓，即日起至11月30日止，民眾在駕訓班考取機車駕照，每人補助1300元，中、低收入戶在豐原監理站轄區4家駕訓班完訓領駕照者，再獲600元補助金；三陽機車台中市經銷據點祭出好康，受訓學員購買180cc以下任一車種，享購車金1000元折抵，台中區監理所再贈統一超商面額100元商品卡1張，限量1000份，好康拿不完。

豐原監理站指出，即日起至11月30日前於駕訓班考取機車駕照者，除每人補助1300元外，持中、低收入戶證明，並在計畫期間到豐原監理站轄區連豐、中山、大豐、豐年4家駕訓班參加重型機車班完成課程考領駕照後，可額外再獲得600元補助金，限額200名；三陽機車台中市經銷據點提供受訓學員購買180cc以下任一車種，購車金1000元折抵，每人最多可省2900元。

而即日起至6月30日止，台中區監理所加碼贈送統一超商面額100元商品卡1張，限量1000份。

豐原監理站站長黃建興表示，機車駕訓補助至今年11月底，相較未經過訓練的駕駛違規風險降低56%，肇事風險降低35%，凡年滿18歲且符合普通重型機車駕駛資格的民眾，即可前往駕訓班報名課程。

機車駕訓課程內容包含：學科訓練6小時、術科訓練10小時，並將防禦駕駛觀念與實際道路情形及危險駕駛等靜態與動態融入課程當中，讓考生能在騎車上路前，獲得最完善的交通安全觀念，保障行車安全。

豐原監理站轄管普通重型機車班：

1.中山駕訓班:豐原區國豐路二段195巷19號，電話：04-04-25296277。

2. 連豐駕訓班:神岡區五權路88巷17號，電話：04-25279797。

3. 大豐駕訓班:霧峰區草湖路185號，電話：04-23392399。

4. 豐年駕訓班:大里區大智路600號，電話：04-22806677。

駕訓班 監理站 駕照

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