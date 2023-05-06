彰化自強媽媽斷手罹癌 活出精采每一天當孩子榜樣

母親節即將來臨，彰化家扶中心從1700多服務個案遴選10名今年度自強母親，芳苑鄉陳寶月打零工隔代扶養5名孫子但認分樂觀，林鈺珮罹癌後更把握時間進修和當志工，要活出精彩每一天作為子女表率。她們的人生故事有笑有淚，淋漓詮釋為母則強。

彰化家扶獲國際獅子會MD300D-5區、社團法人彰化縣富友慈善會贊助，今天在員林市「食觀天下」表揚10名自強母親和1名模範寄養媽媽。彰化家扶主任王震光說，彰化被扶助家庭的主照顧者85%是女性，其中兩成是新住民家庭，母兼父職撐起一個家相當辛苦，家扶希望陪伴關懷之外也培力，幫助她們脫貧自立。

芳苑鄉60歲自強阿嬤陳寶月的丈夫25年前離家，她當農業臨時工撫養6個女兒長大，女兒婚姻未必順遂，陳寶月接力撫養5個孫子，最年長孫子讀國一，最小僅4歲，她到農地、漁村、資源回收場當「斜摃阿嬤」打臨工，面對這樣人生，她從不喊苦，滿面笑容說「孫子貼心懂事就好」。

彰化市47歲自強媽媽林鈺珮2017年工作時輾斷左手掌，回診時檢查出罹患乳癌，一連串打擊讓她更覺得需要把握每一天，2018年參加彰化家扶「家扶生涯發展方案」培力，翌年考取照顧服務員證照，2020年到專科學校進修高齡健康促進科，她的丈夫跟進也加入長照行列。

林鈺珮說，乳癌進展到三期，她很怕每多事來不及做好，所以盡力過活每一天，她很感謝家扶支持，有一股力量當後盾讓她有勇氣往向衝。