「哥吉拉」逛大街 綠鬣蜥現蹤彰化市區嚇壞路人

綠鬣蜥為患，彰化縣主要在二林溪、芳苑工業區一帶，近來族群漸漸擴散，甚至在彰化市街頭，本月4日還有民眾看到綠鬣蜥逛大街，嚇壞路人。縣府農業處表示，綠鬣蜥不是肉食性動物，不會主動攻擊人，但建議民眾不要隨便去捕捉，民眾如果發現可以跟農業處或彰化縣野鳥學會通報。

本月四日中午，陳小姐騎機車行經彰化市中山路二段874巷時，看到一隻長約70公尺的綠鬣蜥，沿著路側紅線緩緩爬行，甚至在住家前駐足，還不時回頭，顯得很自在，有機車騎士還差點撞到牠，嚇得趕緊避開，才沒「犁田」，牠在爬了約30公尺後，穿進草叢才隱沒。

陳小姐說，彰化市中山路二段874巷是中山路通往彰化師大的重要通道，平時人車甚多，兩側住家密集，最近甚至有很多建案推出來。以前從未見過綠鬣蜥，如今撞見，著實令她嚇了一大跳，想說這個地方怎麼會出現綠鬣蜥，確實會讓民眾感到不安。

彰化縣政府農業處表示，綠鬣蜥在2020年8月公告為有害野生物種，彰化縣主要分布在二林溪沿岸及芳苑工業區一帶，近來也逐漸擴散到其他鄉鎮，但仍是偶發案例，在彰化市尤其罕見。由於綠鬣蜥不是肉食性動物，也不會主動攻擊人，只是外型比較嚇人，平時會出來曬曬太陽，再一陣子就會躲到陰涼的草叢，民眾發現時，最好保持距離，目前縣府委託彰化縣野鳥學會捕捉。

彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫說，彰化市陳小姐發現的綠鬣蜥，從出現在住宅區研判，應該是民眾飼養所逸出。目前彰化縣綠鬣蜥族群主要分布在二林溪沿岸及芳苑工業區一帶，由於一隻母綠鬣蜥一年可產下50到70顆蛋，如果以區域10隻計算，一年就有500隻的量，彰化縣野鳥學會受限於經費，無法以圍捕方式，一年捕獲量仍約500隻，但難免有漏網之魚，只能控制一定數量，盡量不要往外擴散。