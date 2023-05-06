合歡山假日恢復高承載管制

勞動節三天連假，合歡山杜鵑花季未實施高乘載管制，台14甲線合歡山公路大塞車，近日合歡山遊客人數暴增，車輛違停普遍，更引發塞車亂象。公路總局表示，為避免重演大塞車，花季假日高承載管制有必要性，今起將恢復實施，以維持交通秩序。

合歡山杜鵑花季今年花況不佳，前幾周遊客不多，原規畫假日台14甲線翠峰到大禹嶺路段高承載管制取消。上周勞動節連假，氣象局預報山區降雨，公路總局未實施管制，沒想到當天天氣晴朗，上合歡山的汽、機車數量徒增，路邊違停嚴重，石門山路段交通完全卡住，機車也動彈不得，警方加派警力疏導，花了一上午才恢復通行。

警方觀察，本周平日上合歡山賞景的車流量變多，合歡山遊客中心停車場一位難求，路邊違停普遍，甚至擺在路旁禁止停車的三角錐都被撞壞，警方除加強取締外，公路總局也和警方重新檢討合歡山交通疏導措施。

公路總局認為，針對勞動節連假亂象與近期車流量，花季期間合歡山公路假日高承載管制仍有必要，合歡山公路蜿蜒狹窄，沿路停車場空間有限，若不祭出總量管制，只要車流一多，就會塞爆合歡山公路。

公路總局表示，今起周休二日，合歡山公路原則會實施高承載管制，如因天候等不確定因素或其他狀況，再由各單位討論是否取消。