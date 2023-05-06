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改善「行人地獄」 彰化增設專用時相

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣議員藍駿宇要求交通號誌及設施應跟上「禮讓行人」做改變。圖／翻攝彰化縣議會直播網
彰化縣議員藍駿宇要求交通號誌及設施應跟上「禮讓行人」做改變。圖／翻攝彰化縣議會直播網

「行人地獄」在各地上演，彰化縣議員藍駿宇昨公布一段影片，大批學生走在秀水鄉彰水路，汽機車卻同步穿越學生群，現場險象環生；他要求增設行人專用時相，確保行人權。彰化縣警局表示，今年已取締278件汽機車不禮讓行人；縣府交通局表示，將針對學區、觀光地區重點路口，設置專用時相。

彰化縣去年發生超過2萬件路口交通事故，69人死亡。藍駿宇說，不少學校附近學生出入，汽機車不禮讓還穿梭學生群體，險象環生；假日人潮湧入鹿港，遊客步行進入老街，後方車輛得等到下個綠燈才能通行。

議員建議，傳統時相會人車爭道，在人潮較多、學區周邊，應設置行人專用時相，避免行人與車輛同時行進，應加強盤點路口設置，若無法設置專用時相，也應規畫行人早開時相。

交通處長許俊宏表示，已在學區、觀光重點路口設置行人專用時相，彰化市南郭國小附近的中興路，也調整為「行人早開時相」，以利行人通行，彰化基督教醫院旭光路口也有專用時相。

議員施佩妤說，警方加強取締未禮讓行人的車輛時，也要有配套措施，像鹿港假日人潮多，有時行人邊過馬路，邊滑手機或聊天，要過不過的，也影響汽機車駕駛權益，執法要合理，讓人車通行更順暢。

議員劉惠娟，彰基前方的行人專用時相，有時駕駛停車禮讓行人，行人卻慢慢走，設置專用時相時得全盤評估車流量等，以免反而造成交通阻塞。

議員 鹿港

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