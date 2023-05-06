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台中浪犬「生生不息」 地方心驚驚

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
台中大里內新里曾發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供
台中大里內新里曾發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供

台中大里發生流浪狗咬死貓慘案，烏日等新興人口移入區浪犬聚集，親子出門得拿雨傘防身，讓地方人心惶惶。議員質疑，台中市每年流浪犬TNVR2千多隻，整體數量卻未減少，質疑絕育實施量能不足，流浪犬才會「生生不息」。台中市副市長黃國榮說，將增加浪犬TNVR預算，提高執行量能，降低流浪狗族群數。

民進黨議員李天生說，上月初大里內新里清晨4點多，社區公園周邊出現6隻流浪狗圍攻1隻貓咪，最後將貓咪活活咬死，當地里長調閱監視器，把野狗凶狠的模樣張貼在社區群組，提醒居民注意，擔心被流浪狗追逐的是老人或小孩，後果恐怕不堪設想。

無黨籍議員林昊佑說，流浪狗對於社區安全影響巨大，烏日、龍井等是流浪狗出沒熱區，像烏日榮泉里、龍井麗水里周邊，流浪犬趕不走，絕育後原地放養，加上郊區常有人帶狗來棄養，也有人餵食，已成為社區定時炸彈。

林昊佑說，像榮泉里近年大樓林立，移入的年輕家庭多，當地公園常有流浪狗分族群聚集，總數上百頭，動保處從去年到今年5月，接獲通報出勤29次，卻只捕獲4隻流浪犬、貓，家長帶小孩出門，得帶雨傘防身，難道要等到發生意外再來改善嗎？

議員批評，台中市流浪狗總頭數預估6、7千隻，每年絕育頭數2千多隻，過去4年每年通報流浪犬件數超過8千件，但捕獲頭數從3646隻增加到6072隻，質疑TNVR（誘捕、絕育、接種疫苗、回置）措施未落實，流浪狗才愈來愈多。

台中市農業局副局長蔡勇勝說，針對無主流浪狗的TNVR，每年編列350萬元，針對流浪犬進行TNVR捕捉、絕育、接種疫苗與回置措施，委託給民間單位執行，流浪狗部分透過誘捕進行TNVR，每年可實施2千多隻流浪狗。

台中市副市長黃國榮說，只要能提高執行量能，將增加預算推動流浪犬TNVR，今年已增加到400萬元，將評估再增加，避免流浪狗造成社區影響。

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