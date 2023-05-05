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「烯環鈉」延燒傳原生遭霸凌 中一中成立小組調查

中央社／ 台中5日電
台中一中「烯環鈉」風波不斷，民進黨立委伍麗華上午在立法院舉行記者會指出，該事件後續未見學校、主管機關的調查和究責，有原住民學生在事後又被強制拉到line群組嘲諷，退出後又被強邀加入戲弄霸凌。聯合報系記者陳正興／攝影
台中一中「烯環鈉」風波不斷，民進黨立委伍麗華上午在立法院舉行記者會指出，該事件後續未見學校、主管機關的調查和究責，有原住民學生在事後又被強制拉到line群組嘲諷，退出後又被強邀加入戲弄霸凌。聯合報系記者陳正興／攝影

台中一中「烯環鈉」海報風波未停，傳出有原住民學生在Line通訊群組遭嘲諷攻擊，退群後仍遭反覆霸凌。台中一中今天表示，成立學校防制校園霸凌因應小組調查。

台中一中園遊會海報「烯環鈉」引發歧視原住民爭議，校方發現後告知學生下架，主題未在園遊會上出現。台中一中校長林隆諺日前道歉，該班級也發布致歉聲明。市長盧秀燕表示，玩笑不能開過頭，希望孩子能學到經驗，學校處理得宜。

立委伍麗華2日在臉書（Facebook）發文表示，該校原住民學生家長向她泣訴，孩子在園遊會事件後，被同學拉到Line群組加以嘲諷，退出後又被強邀加入，如此戲弄霸凌不知該如何是好。還有家長指出，有個跨校的群組，直接把他孩子相片貼出並標註羞辱字眼，該生向家人表示並不只他，其他原民同學也有類似處境。

部落客鍾法藍在臉書發文指出，這件事情的後續發展遠比園遊會菜單嚴重太多，中一中的學生根本沒有在檢討，把原住民同學再三加入Line群組嘲諷攻擊，即便受害者自己退群組仍不罷休，反覆霸凌，或是在跨校群組進行人身羞辱，這些都不是玩笑開過頭。

對此，台中一中告訴中央社記者，3日上午接獲國教署來函，對於檢舉案件，校方立刻啟動校安機制並通報教育局，成立學校防制校園霸凌因應小組調查。

霸凌 原住民 伍麗華

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