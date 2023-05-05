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家禽比人多百倍 彰化漢寶村民抗議增養近8萬隻肉雞

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民反對設置肉雞場，業者舉行說明會，有些村民情緒激動，員警進入會場維持秩序。圖／漢寶村辦公室提供
彰化縣芳苑鄉漢寶村民反對設置肉雞場，業者舉行說明會，有些村民情緒激動，員警進入會場維持秩序。圖／漢寶村辦公室提供

彰化縣芳苑鄉漢寶村人口約3800人，村內有51家畜牧場，家禽家畜數量比人口多百倍，最近又有一家肉雞場向縣政府申請設置，今天下午舉辦說明會，村民在會場拉起5條抗議布條，在抗議聲中不到18分鐘幾近流會。

有意在漢寶村申請飼養肉雞7.9萬隻的業者，今天在漢寶社區活動中心舉行說明會，畜牧場地主強調養雞設備都是最先進，即被在場村民打斷講話，質疑雞糞尿不可能沒味道，天氣熱蒸發臭氣，天氣冷臭氣隨風飄散。

「你們現在保證不會臭，以後會臭的時候怎麼辦？你們養雞賺錢，要我們遭受汙染，這是不可能的！」村民你一言、我一語，說明會變成村民抗議大會，並在場中拉起「拒絕雞場」、「雞糞惡臭，孳生蒼蠅，影響生活品質、農作生長」抗議布條。激動的村民再三抗議，員警進入活動中心維持秩序避免發生衝突。

村民連署陳情書寄到縣政府，提及漢寶村面積17萬2000平方公尺，人口數3800人，共計1100戶，村內有兩場養牛場、10場養豬場、兩場養羊場、7場肉雞場、4場蛋雞場、5場蛋鴨場、20場肉鴨場，漢寶村民2020年8月要求主管機關不要核發漢寶村畜牧證及核准復養，請縣政府撤銷新設及復養的畜牧場。

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