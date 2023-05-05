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彰化今年已開罰未禮讓行人278件 議員促設行人專用時相

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
雖警方加強取締汽機車未禮讓行人，但在多數路口仍人車爭道險象環生，議員藍駿宇建議應設行人專用時相，維護行人通行安全。圖／藍駿宇提供
雖警方加強取締汽機車未禮讓行人，但在多數路口仍人車爭道險象環生，議員藍駿宇建議應設行人專用時相，維護行人通行安全。圖／藍駿宇提供

為改善行人地獄，彰化縣議員藍駿宇要求交通號誌及設施應跟上「禮讓行人」做改變，例如多設置行人專用時相，彰化縣警局局長張國雄表示，今年至今已取締不禮讓行人達278件，縣府交通處未來也將針對學區、觀光地區重點路口設行人專用時相，維護行人通行安全。

彰化縣去年發生逾2萬件路口交通事故，造成69人死亡，藍駿宇今天也在縣議會公布一段最近在秀水鄉彰水路拍攝的影片，當時大批學生走在行人穿越道，但許多汽機車也都同步穿越學生群，看起來險象環生。

藍駿宇說，還有如鹿港觀光地區，假日大量觀光人潮進到鹿港，例如民權路和中山路路口，有大量遊客步行進入老街，若車輛要從民權路轉到中山路，也會碰到遊客多，車輛無法順利轉彎，後方車輛須多等到下一個綠燈才能通行，造成街區車輛堵塞，形成人車爭道現象。

縣府交通處長許俊宏表示，彰化縣已在學區、觀光地區重點路口有設行人專用時相，或在彰化市南郭國小附近的中興路也調整號誌為「行人早開時相」，以利行人通行，而彰化基督老醫院旭光路則有路口行人專用時相。

藍駿宇說，傳統號誌時相，容易產生人車爭道，發生碰撞事故，設置行人專用時相，亮燈時，只有行人能夠通行，以避免轉向車與穿越行人交織衝突，縣警局與

交通處也應加強盤點需要設行人專用時向的路口，若無法設置行人專用時相，則應採用行人早開時相，以提升行人穿越路口安全性。

縣議員施佩妤則說，應該要洗刷行人地獄惡名，但在加強取締未禮讓行人的車輛時，也要有配套措施，或更合理的細則配合，像在鹿港觀光地區，尤其假日人潮多，有時看到行人一邊過馬路、一邊滑手機，或一邊聊天，要過不過的，秒數就過了，也影響其他汽機車駕駛權益，所以執法時也要合理，或搭配警方與義交的指揮，讓人車通行能更順暢，更何況現在未禮讓行人有時開罰到6千是非常重的。

劉惠娟，彰基前方的行人專用時向號誌應是去年開始設立的示範區，但有時也會發現駕駛開車停下來禮讓行人，行人卻慢慢走，不太合理，所以要設行人專用時相一定要全盤衡量該路段車流量、是不是會妨礙車流量，造成交通堵塞，合理評估該路段是否適合做行人專用時相。

彰化縣議員藍駿宇要求交通號誌及設施應跟上「禮讓行人」做改變。圖／翻攝彰化縣議會直播網
彰化縣議員藍駿宇要求交通號誌及設施應跟上「禮讓行人」做改變。圖／翻攝彰化縣議會直播網
縣議員施佩妤說，汽機車駕駛要禮讓行人，但有些一邊過馬路、一邊滑手機，所以取締也要合理，要有配套措施。圖／翻攝彰化縣議會直播網
縣議員施佩妤說，汽機車駕駛要禮讓行人，但有些一邊過馬路、一邊滑手機，所以取締也要合理，要有配套措施。圖／翻攝彰化縣議會直播網

鹿港 行人地獄

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