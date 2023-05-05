青梅農產品不受缺雨影響 水里梅子節周末車埕廣場登場

南投縣水里鄉以青梅的故鄉聞名，利用梅子的成熟度，開發出不同系列的梅子禮盒，本周末六日兩天，梅子節仍在台 鐵水里至車埕底站、鐵道觀光小學堂等地，邀請國人在媽媽一起前來水里及車埕一遊，提前度過一個溫馨的母親節。

遊客走在鐵道的盡頭，便可發現一棟純檜木修造的建築物「水里真梅館」，更是水里鄉農會的展售中心，位在巨大的榕樹下，坐在樹下乘涼，清風徐來，少了一般便利商店的都會氣息，反而延續著舊時的產業文化、周邊自然景觀或農業休閒元素，以及在地的農特產品，等著您來細細品味它全新的風貌。

總幹事賴育佑指出，今年水里的青梅產量雖受缺雨影響而略為減產，但拜產地的簡易自來水工程起作用，每天產出80噸山泉水，使得青梅的果實品項不錯；因此今年梅子節活動主要有三大區塊，周六日兩天分別在火車鐵道廣場旁，設有20攤農民市集，販售水里鄉當季生鮮蔬果與小農產品，車埕小學堂前有2攤文創市集、車埕老街特色店家巡禮。