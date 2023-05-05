彰化醫院設托嬰及兒童復健中心 訓練協助早療兒
衛福部彰化醫院托嬰中心及兒童復健中心今天揭牌開幕，彰化醫院院長曾孔彥說，可提供員工及民眾托嬰服務，兒童復健中心則有專業團隊，訓練早療兒感覺統合等能力。
衛生福利部彰化醫院托嬰中心及兒童復健中心同步揭牌開幕，出席開幕典禮的有曾孔彥、彰化縣副縣長林田富以及彰化縣衛生局副局長尚筱菁等人。
曾孔彥致詞時說，設立托嬰中心後，員工可在上班前將小孩帶到托嬰中心，由院方來分擔育兒辛苦，並將名額開放給社區民眾，希望減輕家長經濟負擔；至於復健中心則整合專業復健團隊，提昇兒童復健品質，達成早期發現、療育及安心的方向。
彰化醫院指出，托嬰中心將招收44名滿月至3歲的幼童，員工優先報名，未滿名額再開放給社區民眾，報名日期將再公告，每月收費新台幣7000元，副食品每月1000元，如扣除政府補助第1胎5500元、第2胎6500元、第3胎以上7500元，家長每月最少僅需負擔500元。
彰化醫院表示，復健中心除提供早療設備教具，另在物理治療室設置攀岩牆設備，提供身體協調和上下肢肌力訓練，培養孩子的專注力和挫折忍受度，物理和職能治療室也設有懸吊系統，訓練不同部位肌耐力，也有孩童專屬的跑步機，訓練心肺耐力。
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