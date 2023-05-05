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腸病毒全國已有3重症 彰化出動防疫仙女提醒小朋友勤洗手

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影

腸病毒蠢蠢蠢欲動!彰化縣長王惠美表示，上周腸病毒門急診就診有454人次，較前一周攀升21.4%，縣府也加強查核幼兒園洗手宣導及完成44家托嬰中心感控輔導，針對嬰幼兒腸病毒高風險族群，加強預防，也請家長配合督促小朋友們要多洗手預防腸病毒。

彰化縣衛生局今天在彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，王惠美表示，現在全國已經有重症病例，更應加強預防，縣府自1月即開始進行縣內348家幼兒園洗手查核，4月已完成44家托嬰中心感控輔導，邀請小兒專科醫師及小兒感染科醫師前往托嬰中心提供感控輔導及諮詢，另外針對247所國小、國小附幼及公托腸病毒聚集事件演習，希望能早期介入防疫措施。

彰化衛生局表示，依疾管署監測資料顯示，上周4月23日至29日全國腸病毒門急診就診共10066人次，較前一周7988人次)升26.0%，今年已累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。近期實驗室監測顯示，社區檢出以克沙奇A型病毒為多，腸病毒71型及D68型輕症個案亦持續於社區活動，提醒家長留意嬰幼兒重症前兆病徵。

王惠美也提醒家長，家中小朋友若因腸病毒等生病，就應請假不上學，在家休息，學校也要記得要通報，也請家長和老師多提醒小朋友正確洗手5步驟「溼、搓、沖、捧、擦」，吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後都應勤洗手。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，三年新冠肺炎疫情期間，因防疫強制規定，民眾養成戴口罩、勤洗手及保持社交距離等衛生習慣，大幅減少腸病毒感染，國內已近3年未有腸病毒流行疫情，也因此新生兒幾乎沒有抗體，隨著疫情解封，更應嚴防腸病毒疫情再起。

彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，還出動防疫仙女提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與衛生局人員到彰化市國聖國小進行預防腸病毒宣導，還出動防疫仙女提醒小朋友要勤洗手。記者林宛諭／攝影

腸病毒 衛生局

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