彰化南瑤宮進香回鑾 兩儀式見證百年古禮

彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾，今天抵達北斗鎮，中圳白鶴宮負責「接（祭）貳香」，雙方各拿出信物仿古銀牌接合併攏，確認身分無誤，又互換娘傘之後，白鶴宮陣頭和媽祖鑾轎引領南瑤媽的陣頭和鑾轎到白鶴宮駐蹕。遵古禮完成的儀式吸引許多文史愛好者，現場擠得水洩不通。

彰化南瑤宮徒步笨港進香，依古例有「接（祭）頭香」與「接（祭）貳香」的重要儀式，3日和嘉義新港奉天宮內完成「會香」儀式，隨即在宮廟門口進行「接（祭）頭香」的儀式，接著南瑤媽的陣頭與鑾轎動身返回彰化縣，今天在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口，和負責「接（祭）貳香」的北斗中圳白鶴宮進行「對龍銀」、「換娘傘」儀式。

南瑤媽陣頭和鑾轎約11點半到達大新與中新路的路口，中圳白鶴宮管理委員會主任委員許國廉與南瑤宮法定管理人彰化市長林世賢，各拿出信物—仿古銀牌的一半（早年是龍銀），接合與拼攏，確認對方身分無誤，中圳白鶴宮與南瑤宮的鑾駕御前華蓋由執事人員舞動，完成互換儀式。