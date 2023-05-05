快訊

日本石川縣規模6.3地震…無人島被搖到「沙塵瀰漫」 觀光客當場看傻

玩台灣29天花13萬！她大嘆「失控的台灣物價」 網傻眼：專挑貴的吃

郭台銘宣布辦四場大造勢 下周五踩侯友宜大本營「希望代表藍出戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化南瑤宮進香回鑾 兩儀式見證百年古禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化南瑤宮彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾今天抵達北斗鎮，受到熱烈歡迎。記者簡慧珍／攝影
彰化南瑤宮彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾今天抵達北斗鎮，受到熱烈歡迎。記者簡慧珍／攝影

彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾，今天抵達北斗鎮，中圳白鶴宮負責「接（祭）貳香」，雙方各拿出信物仿古銀牌接合併攏，確認身分無誤，又互換娘傘之後，白鶴宮陣頭和媽祖鑾轎引領南瑤媽的陣頭和鑾轎到白鶴宮駐蹕。遵古禮完成的儀式吸引許多文史愛好者，現場擠得水洩不通。

彰化南瑤宮徒步笨港進香，依古例有「接（祭）頭香」與「接（祭）貳香」的重要儀式，3日和嘉義新港奉天宮內完成「會香」儀式，隨即在宮廟門口進行「接（祭）頭香」的儀式，接著南瑤媽的陣頭與鑾轎動身返回彰化縣，今天在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口，和負責「接（祭）貳香」的北斗中圳白鶴宮進行「對龍銀」、「換娘傘」儀式。

南瑤媽陣頭和鑾轎約11點半到達大新與中新路的路口，中圳白鶴宮管理委員會主任委員許國廉與南瑤宮法定管理人彰化市長林世賢，各拿出信物—仿古銀牌的一半（早年是龍銀），接合與拼攏，確認對方身分無誤，中圳白鶴宮與南瑤宮的鑾駕御前華蓋由執事人員舞動，完成互換儀式。

中圳白鶴宮主委許國廉表示，南瑤媽進香與眾不同，保存對龍銀、換娘傘等自古流傳的儀式，對龍銀是確認身分，換娘傘代表挽留對方作客，自古相傳的儀式到現在不變，加重雙方交流的莊嚴性，相當有意義。

彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾今天抵達北斗鎮，和「接（祭）貳香」的中圳白鶴宮負責完成「對龍銀」儀式。記者簡慧珍／攝影
彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾今天抵達北斗鎮，和「接（祭）貳香」的中圳白鶴宮負責完成「對龍銀」儀式。記者簡慧珍／攝影

南瑤宮 新港奉天宮

延伸閱讀

影／全新陣頭匯演 台中港藝中心13日迎媽祖HOT陣頭

彰化南瑤宮進香團循笨港古香路 今晚步行抵北港朝天宮

大甲媽回鑾有推擠？警方：迎駕團員酒後相互推擠發生口角

影／大甲媽回鑾走很慢 在大甲走了10小時才到家

相關新聞

腸病毒全國已有3重症 彰化出動防疫仙女提醒小朋友勤洗手

腸病毒蠢蠢蠢欲動!彰化縣長王惠美表示，上周腸病毒門急診就診有454人次，較前一周攀升21.4%，縣府也加強查核幼兒園洗手...

高美濕地一生必遊！遊客找嘸公廁 議員批丟臉

台中市高美濕地被國際譽為「一生必遊一次的景點」，卻沒有興建公廁，台中市議員楊典忠今天質詢表示，台中市已經合併升格12年，...

彰化南瑤宮進香回鑾 兩儀式見證百年古禮

彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾，今天抵達北斗鎮，中圳白鶴宮負責「接（祭）貳香」，雙方各拿出信物仿古銀牌接合併攏，確認身分無誤...

南彰化唯一兒童早療中心再擴充 今全新啟用

南彰化唯一的兒童早療中心設在衛福部彰化醫院，原有空間不敷使用，彰醫今天同步揭牌啟用兒童復健中心及托嬰中心，其中托嬰中心優...

台中農民職災險投保率低 議員：市府應編預算全額補助

台中市6萬餘戶農民，僅有2.3萬餘人參加農民職業災害保險。台中市議員曾朝榮今質詢指出，農民早列入職災險納保對象，不過台中...

彰化縣虎山巖金針花盛開 還有好吃炸金針花

彰化花壇鄉虎山巖金針花已經盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天與虎山巖管委會一起為花季開鑼宣傳，參山處處長曹忠猷說...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦