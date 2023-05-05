聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化南瑤宮進香回鑾 兩儀式見證百年古禮
彰化南瑤宮徒步笨港進香回鑾，今天抵達北斗鎮，中圳白鶴宮負責「接（祭）貳香」，雙方各拿出信物仿古銀牌接合併攏，確認身分無誤，又互換娘傘之後，白鶴宮陣頭和媽祖鑾轎引領南瑤媽的陣頭和鑾轎到白鶴宮駐蹕。遵古禮完成的儀式吸引許多文史愛好者，現場擠得水洩不通。
彰化南瑤宮徒步笨港進香，依古例有「接（祭）頭香」與「接（祭）貳香」的重要儀式，3日和嘉義新港奉天宮內完成「會香」儀式，隨即在宮廟門口進行「接（祭）頭香」的儀式，接著南瑤媽的陣頭與鑾轎動身返回彰化縣，今天在彰化縣北斗鎮大新路與中新路口，和負責「接（祭）貳香」的北斗中圳白鶴宮進行「對龍銀」、「換娘傘」儀式。
南瑤媽陣頭和鑾轎約11點半到達大新與中新路的路口，中圳白鶴宮管理委員會主任委員許國廉與南瑤宮法定管理人彰化市長林世賢，各拿出信物—仿古銀牌的一半（早年是龍銀），接合與拼攏，確認對方身分無誤，中圳白鶴宮與南瑤宮的鑾駕御前華蓋由執事人員舞動，完成互換儀式。
中圳白鶴宮主委許國廉表示，南瑤媽進香與眾不同，保存對龍銀、換娘傘等自古流傳的儀式，對龍銀是確認身分，換娘傘代表挽留對方作客，自古相傳的儀式到現在不變，加重雙方交流的莊嚴性，相當有意義。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言