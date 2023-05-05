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流浪犬絕育趕不上生育 中市府將提高執行量能

中央社／ 台中5日電
台中市大里區日前發生流浪狗群咬死流浪貓，市議員質疑，全市流浪犬有6600隻，市府每年僅絕育2000多隻，流浪狗繁殖快速，實施量能不足。市府表示，將提高執行量能。流浪犬示意圖。聯合報資料照片
台中市大里區日前發生流浪狗群咬死流浪貓，市議員質疑，全市流浪犬有6600隻，市府每年僅絕育2000多隻，流浪狗繁殖快速，實施量能不足。市府表示，將提高執行量能。流浪犬示意圖。聯合報資料照片

台中市大里區日前發生流浪狗群咬死流浪貓，市議員質疑，全市流浪犬有6600隻，市府每年僅絕育2000多隻，流浪狗繁殖快速，實施量能不足。市府表示，將提高執行量能。

台中市議會今天召開財政經濟業務質詢，民進黨市議員李天生指出，上月在大里區發生6隻流浪狗，追趕咬死1隻流浪貓，當地里長提醒民眾注意，憂心流浪狗若追趕老人、小孩，後果不堪設想。

李天生指出，全市流浪犬數量估計約6600隻，市府每年辨理2000隻流浪犬絕育工作，還有4000多隻流浪犬不在絕育範圍，流浪狗繁殖快速，要求增加編列預算，擴大執行流浪犬絕育工作。

無黨籍議員林昊佑也提到，龍井區許多地方都是流浪狗出沒熱區，像龍泉里、麗水里周邊，流浪犬趕不走，絕育後也是原地放養，因位於郊區會有人帶狗來棄養，也有人餵食。

林昊佑說，龍泉里近年移入的年輕家庭多，當地公園卻常有流浪狗族群聚集，動保處去年到今年5月，接獲通報出勤29次，卻只捕獲4隻流浪犬貓，有家長帶小孩出門，還得帶雨傘防身，難道要等到發生意外再來改善。

副市長黃國榮表示，市府會編列預算，提高執行能量。農業局表示，台中市流浪犬預估數量，最近一次調查為109年約6686頭；為有效源頭管理街犬貓數量，台中市動保處執行友善街犬貓計畫，編列預算新台幣350萬元，109年計絕育1820隻，110年計絕育2064隻，111年計絕育2926隻。

農業局說明，動保處採捕捉、絕育雙軌併行，以精準捕捉優先，移除具攻擊性及病重犬隻，同時加強絕育量能，針對非攻擊性犬隻進行捕捉絕育後原處回置，減緩野外繁衍二代流浪犬的機會。

流浪犬 流浪狗 台中市

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