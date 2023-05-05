又是台中公車 客運任意變換車道民眾開罵

台中市豐原客運900路公車遭民眾投訴，2次危險駕駛任意變換車道，引發民眾痛罵。豐原客運公司今天回應，駕駛為閃避前方車輛變換車道，未考量用路人感受，將進行輔導。

台中市公車出包事故頻傳，去年底撞上過馬路的一家3口，造成母子2死，今年還有司機違停公車跑去夾娃娃機、清晨路邊怠速噪音擾民，以及清晨路上狂飆時速達94公里等多項違規事件。

昨天在豐原區中正路上一輛豐原客運900路公車，超車不當、變換車道未依照規定使用方向燈等危險駕駛行為，民眾將影片上傳網路痛罵，駕駛不顧用路人安全，任意變換車道，「難道人命不值錢」。

豐原客運告訴中央社記者表示，關於民眾所提供的2段影片，客運行駛在中山路時，因前方有一輛小客車在車道中準備左轉，為閃避小客車，駕駛打方向燈後，車輛右切閃過小客車後，再轉回原車道繼續行使。

而在第2段影片中，客運在行駛中，前方一輛小貨車自內側車道切到外側車道準備右轉，行駛在外車道的客運應該暫停讓小貨車通過後，再繼續前往，但駕駛卻僅放慢車速，繞過小貨車前行，過程中車輪壓到內車道線，造成行駛在內車道的小客車有壓迫感。

客運公司指出，將請駕駛回公司觀看影片並進行輔導，告知他正確、安全的駕駛，同時要兼顧用路人的感受。

豐原警分局獲報後，依據蒐證影片，違反道路交通管理處罰條例，汽車駕駛人不依規定使用燈光者，製單舉發，將處新台幣1200以上至3600以下罰緩。

台中市交通局透過文字稿表示，經查豐原客運900路公車，從豐原發車往台中方向，3日上午8時10分經過豐原區中正路與中山路，有超車不當情形，已請豐原客運調閱行車影像，並依違規情節輕重處罰1000至5000元，違規事項納入公車評鑑成績。