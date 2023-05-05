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南彰化唯一兒童早療中心再擴充 今全新啟用

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院今天啟用兒童復健中心，將提供更完善療育。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院今天啟用兒童復健中心，將提供更完善療育。記者簡慧珍／攝影

彰化唯一的兒童早療中心設在衛福部彰化醫院，原有空間不敷使用，彰醫今天同步揭牌啟用兒童復健中心及托嬰中心，其中托嬰中心優先提供名額給員工，餘額開放院外民眾報名，不過今天啟用前已詢問度爆表。

彰化醫院托嬰中心及兒童復健中心在院區側門的對面，建坪約200坪，1樓服務台，2樓和3樓是托嬰中心。托嬰中心的牆面鋪珪藻土，都留白以降低視覺干擾幼兒，地板鋪防噪音木板，打造無毒、防潮及無噪音的醫療及托嬰中心，目前委託新竹縣教保托育產業工會經營。4樓和5樓是兒童復健中心，已放置部分設備。

天晴幼兒園小朋友表演鼓舞炒熱氣氛，副縣長林田富、衛福部社家署組長簡杏蓉、衛生局副局長尚筱菁、埔心鄉長張佩瑩、二林鎮長蔡詩傑及縣議員劉珊伶、溫芝樺、洪本成、大村鄉代會主席黃錫暉出席，先參觀內部設施。

簡杏蓉說，總統蔡英文提出在醫院裡設立托育幼兒單位，希望醫護因此安心工作並減輕照顧孩子的負擔，彰化醫院成立托嬰中心成為友善職場，若有托育餘額可開放給一般民眾申請，把醫療級托嬰照顧延伸到社區。

彰化醫院設有南彰化唯一的兒童發展聯合評估中心，院長曾孔彥指出，今天啟用的兒童復健中心整合專業復健團隊，提昇兒童復健品質，民眾不必奔波各醫院或各科別，期待達到「早期發現、早期療育、早點安心」。

彰化醫院復健科主任廖宜新表示，台灣兒童發展遲緩發生率6%至8%，彰醫門診收治兒童很多超過4歲以上，雖然6歲以下是黃金治療期但越早越好，最好兩歲以上就接受療育，全新復健中心除了原有的早療設備教具，另有訓練壁桿、懸吊系統、孩童專屬的跑步機，以最新設備和獨立空間讓孩子的復健更有成效。

衛福部彰化醫院員工子女托育中心今天啟用，近半數名額留給院外民眾的幼兒。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院員工子女托育中心今天啟用，近半數名額留給院外民眾的幼兒。記者簡慧珍／攝影

復健 托嬰 彰化

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