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彰縣衛生局建物老舊空間不足 規劃興建新大樓

中央社／ 彰化5日電

彰化縣規劃在彰化市延平路興建衛福大樓，衛生局表示，現有辦公室已有50多年歷史，員工人數從當年約100人增至500人，空間不足，新址可提供優質辦公環境，方便民眾洽公。

彰化縣衛生局位在彰化市台一線中山路省道旁，建築物已有50多年歷史，目前衛生局醫政科等9個科在此辦公，長照科及彰化縣心理衛生中心等單位則另在商業大樓租辦公室辦公。

彰化縣衛生局長葉彥伯今天接受媒體聯訪時說，新大樓為前瞻計畫「彰化市長照創新衛福據點」新建工程案，衛生福利部補助新台幣1億884萬元，位在彰化市延平路165巷的土地，所有權人為彰化農田水利會，縣府以租用方式使用土地，目前正進行大樓建築設計作業。

葉彥伯指出，現有辦公處所落成時衛生局員工人數只有約100人，現在業務增加，員額也增加到約500人，空間早已不敷使用，像是長照科就需在外租用辦公空間，食品檢驗實驗室更設在搭蓋出來的臨時空間。

葉彥伯說，大樓完工後，除了醫政科等科室外，社區心理衛生中心、日照中心等都能在同一棟大樓辦公，提供衛生局同仁更好的辦公空間，民眾洽公也更便利。

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