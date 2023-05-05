彰化縣虎山巖金針花盛開 還有好吃炸金針花

彰化花壇鄉虎山巖金針花已經盛開，交通部觀光局參山國家風景區管理處今天與虎山巖管委會一起為花季開鑼宣傳，參山處處長曹忠猷說，虎山巖金針花是台灣西部最早開的金針花，民眾可以陪媽媽一起在母親節來賞花過節，除了賞花還可以品嚐炸金針花，更可順遊彰化觀光工廠等觀光勝地。

曹忠猷說，虎山巖金針花約有5分多地，目前金針花已爆開，花況讓人驚豔，花季將開到7月，民眾除了可利用母親節等假期全家共遊，也可多利用非假日悠閒的來賞花，遊客不用大老遠跑到花東去看，且不用門票也不收停車費，管委會還會炸金針花給遊客品嚐，大受遊客歡迎。

曹忠猷說，虎山巖金針花海近年來爆紅，帶來觀光人潮跟商機，也要感謝虎山巖寺管委會及很多志工努力，才有三萬多株盛開的金針花讓遊客來欣賞。到虎山巖賞金針花後，還可以到虎山巖拜觀音祈福，並順遊花壇、彰化各景點，看看茉莉花館，品嚐聞名的土雞料理、彰化肉圓等美食。

虎山巖寺總幹事李宏熾說，虎山巖金針花開在平緩山丘，金針花有「母親花」之稱，在母親節左右盛開，相當應景，花季時假日都有上百台的遊覽車入園賞花，因遊客屢創新高，也呼籲遊客不要亂停車影響交通，也不要亂採摘園區的李子，體諒所有維護賞花環境志工的辛勞。