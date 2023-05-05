麗寶集團進軍水里旅宿 埔里赤崁頂遊樂區明年完工

麗寶集團啟動在南投縣投資開發案，不僅占地45公頃的「南投埔里赤崁頂遊樂區開發案」，集團表示目前第一期預定2024年開幕，園區內養生渡假村已完工，主題旅館正在興建中；同時新創「福容徠旅」品牌，也以「山林裡的藝術旅店」為發想，水里館即將完工中，預訂今年7月底正式對外營運，吸引更多旅客來到水里停留，帶來更多的觀光效益。

麗寶集團表示，埔里「赤崁頂遊樂區」占地約45公頃，已取得地上權50年，標租12年以來一直都在種咖啡樹、樹葡萄、落羽松、青楓及五葉松，5年年地目變更獲准動工，未來要作健康、養生、生態、親子遊樂園，預計投資包括飯店、健康養生的超過30億元，第一期終於可在明年完成。

未來主題樂園遊樂區內，考慮各個不同年齡層，規劃有主題旅館及養生渡假村合計700個房間，可提供1200人住宿外，主題樂園區除入口廣場、商店街、松林秘境公園、世界花園、雕塑公園、展藝館、活動廣場、室内遊戲館、冒險樂園、兒童王國、南島文化館、可愛動物區、水世界、工藝創作中心、花鳥園、花園迷宮、商店街等遊樂項目，規模不下於月眉麗寶樂團。

水里素有「小台北」之稱，近年來在水里鄉公所、日管處、玉管處和地方發展協會等單位的公私協力，讓水里沒有因為疫情的影響，反而加強周邊軟硬體設施的腳步；近來地方居民發現，不只火車站前的老牌龍江大飯店將強勢回歸外，鴻賓、環泰、亞洲和寶島等老字號大旅社也結束苦撐，迎來疫後旅遊的曙光。