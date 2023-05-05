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中市南區首座公托5月15日起收托 可收12名2歲以下嬰幼兒

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市國光國小社區公共托育家園為南區第一間公托，5月15日起將分批收托，台中市副市長王育敏今日至家園視察環境，瞭解收托整備進度。圖／台中市政府提供
台中市國光國小社區公共托育家園為南區第一間公托，5月15日起將分批收托，台中市副市長王育敏今日至家園視察環境，瞭解收托整備進度。圖／台中市政府提供

台中市國光國小社區公共托育家園為南區第一間公托，5月15日起將分批收托，照顧12名2歲以下嬰幼兒。台中市副市長王育敏今日至家園視察環境，瞭解收托整備進度，她說，市府努力提供好的托育環境，希望讓年輕人樂婚、願生、能養，減輕家長負擔。

王育敏表示，盧秀燕市長上任以來，公托已從5間增加到34間，共可收托914名嬰幼兒；中市府積極推動各項工作，進行「公托倍倍增」計畫，將開辦至60間公托，預計收托人數將是現在的2倍。她強調，透過完善的公共托育資源，平價的托育服務，提供家長安心送托的托育環境，支持父母就業與育兒。

社會局長廖靜芝說，國光國小社區公共托育家園位在校內書香樓1樓，加上原本設附的幼兒園，完整南區國光里的幼托拼圖。家園採開放空間設計，規劃活動區、睡眠區、盥洗室、清潔區，提供各類型學習，營造舒適、衛生安全與符合幼兒發展的最佳照顧環境。

社會局指出，國光國小家園由4位專業人員，照顧12名2歲以下幼兒，採日間托育，收托時間為周一至周五上午8時到下午6時，每月收費7000元，並協助家長申請托育費用補助；凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

台中市國光國小社區公共托育家園為南區第一間公托，5月15日起將分批收托，照顧12名2歲以下嬰幼兒。圖／台中市政府提供
台中市國光國小社區公共托育家園為南區第一間公托，5月15日起將分批收托，照顧12名2歲以下嬰幼兒。圖／台中市政府提供

托育 父母

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