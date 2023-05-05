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6浪犬公園咬死貓 議員批流浪狗絕育卻「生生不息」

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市大里區內新里上月發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供
台中市大里區內新里上月發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供

台中市大里區社區公園發生流浪狗咬死貓慘案，讓地方人心惶惶，議員質疑，台中市每年流浪犬絕育2千多隻，台中市流浪犬總數推估6千多隻，實施量能不足，流浪犬才會「生生不息」。台中市副局長黃國榮說，將增加浪犬絕育預算，提高執行量能，降低流浪狗族群數。

民進黨議員李天生說，上月初大里內新里清晨4點多，社區公園周邊出現6隻流浪狗追咬圍攻1隻貓咪，最後將貓咪活活咬死，當地里長調閱監視器，把野狗兇狠的模樣張貼在社區群組，提醒居民注意，萬一被流浪狗追逐的是老人或小孩，後果恐怕不堪設想。

無黨籍議員林昊佑說，流浪狗對於社區安全影響巨大，龍井區很多地點都是流浪狗出沒熱區，尤其像龍泉里、麗水里周邊，流浪犬趕不走，絕育後也是原地放養，加上龍井區屬於郊區，會有人帶狗來棄養，也有人餵食，已成為社區定時炸彈。

林昊佑說，龍泉里近年大樓林立，移入的年輕家庭多，當地公園卻常有流浪狗族群聚集，數量將近1、2百頭，動保處從去年到今年5月，接獲通報出勤29次，卻只捕獲4隻流浪犬貓，甚至家長帶小孩出門，還得帶雨傘防身，難道要等到發生意外再來改善嗎？

議員批評，台中市流浪狗總頭數預估6600多隻，每年流浪犬絕育頭數才2200多隻，過去4年每年通報數都超過8千件，捕獲頭數從3646隻增加到6072隻，質疑TNVR絕育措施未落實，流浪狗才會越來越多。

台中市農業局副局長蔡勇勝說，目前每年編列350萬元，針對流浪犬進行TNVR捕捉、絕育、接種疫苗與回置措施，委託給民間單位執行，流浪狗部分透過誘捕進行TNVR，每年可實施2200多隻流浪狗。

台中市副市長黃國榮說，目前編列預算為350萬元，只要能提高執行量能，將增加預算推動流浪犬TNVR，避免流浪狗造成社區影響。

台中市大里區內新里上月發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供
台中市大里區內新里上月發生流浪狗圍攻咬死流浪貓，讓社區人心惶惶。圖／大里區內新里長林溢源提供

流浪狗 流浪犬

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