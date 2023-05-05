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中一中「烯環鈉」惹議 台東原民議員籲請縣府引以為戒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣議會今由縣長饒慶鈴施政報告，不過，報告前布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒，不要發生在族群多元的台東。記者尤聰光／攝影
台東縣議會今由縣長饒慶鈴施政報告，不過，報告前布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒，不要發生在族群多元的台東。記者尤聰光／攝影

台東縣議會今由縣長饒慶鈴施政報告，不過，報告前布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒，不要發生在族群多元的台東。

古志成說，「烯環鈉」事件是一個很嚴肅問題，有歧視原住民同胞意味，台東是族群多元的故鄉，絕對不能發生這樣的問題，尤其教育體系單位，校方應多宣導多元族族群的尊重和包容。

台中一中日前舉辦園遊會，有學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，並在班級社群網站宣傳，因疑涉及敏感的族群歧視問題，引發質疑聲浪。今天台東議會饒慶鈴施政報告前，古志成提出看法討論。

古志成強調，台東有7大族群，加上新住民朋友，可以說是原住民的故鄉，也是南島文化首都，縣政的推廣也因原住民多元文化更加有聲有色，縣府千萬不要犯同樣的錯誤，導致族群間的撕裂。

台東縣議會今由縣長饒慶鈴施政報告，不過，報告前布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒，不要發生在族群多元的台東。記者尤聰光／攝影
台東縣議會今由縣長饒慶鈴施政報告，不過，報告前布農族籍議員古志成針對台中一中學生以「烯環鈉」作為擺攤主題，遭疑歧視原住民，希望縣府引以為戒，不要發生在族群多元的台東。記者尤聰光／攝影

台東 原住民 饒慶鈴

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