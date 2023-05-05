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影／武陵農場樹上高掛「抹茶涼麵」！ 赤腹松鼠也愛這一味

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
武陵農場台灣原生種的「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，可長達 15至40公分，猶如樹上掛著「抹茶涼麵」或「菠菜涼麵」，十分有趣。圖／武陵農場提供
武陵農場台灣原生種的「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，可長達 15至40公分，猶如樹上掛著「抹茶涼麵」或「菠菜涼麵」，十分有趣。圖／武陵農場提供

武陵農場海拔2000多公尺，近日樹梢上掛著又細又長的翠綠色條狀物，遠看好似「清湯掛麵」在樹上，隨風飄逸又像透心涼的「抹茶涼麵」，景像奇特。副場長胡發韜釋疑，原來是台灣胡桃雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，而結出的原生種台灣胡桃更是赤腹松樹的最愛，可磨牙又能飽餐一頓。

武陵農場副場長胡發韜表示，武陵農場植物生態極為多元豐富，這奇特的植物現象，其實就是台灣原生種的「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，猶如「清湯掛麵」般的長麵條，可長達 15至40公分，多萌發於樹體老枝葉腋，遠遠望去確實像極了人們夏天常吃涼爽開胃的抹茶涼麵或菠菜涼麵，十分有趣。

台灣原生種的台灣胡桃是胡桃科胡桃屬多年生喬木，樹高可達20多公尺，分布於海拔1200至2400公尺，4、5月開花，9至10月結果，又稱野胡桃，雖然國內食用胡桃多為進口舶來品，並不意味台灣胡桃不能吃，其實這外觀跟美式賣場的進口胡桃樣子幾乎一模一樣，只是個頭比較小巧可愛、可食用種仁也較少，較不具經濟價值。

胡發韜指出，這些台灣胡桃可是可愛松鼠最愛食物來源之一，松鼠屬於齧齒類，門牙會不斷生長，必須吃一些堅硬的堅果類食物幫助磨牙，台灣胡桃是松鼠最佳選擇之一，既可磨牙又可填飽肚子。

加上松鼠類多具有於樹洞或挖土穴儲存食物的特殊習性，無意間幫助台灣胡桃種子在土中發芽茁壯繁殖，動植物雙方均互蒙其利，深藏著自然生態生生不息、彼此相互依存的神奇奧妙。

武陵農場台灣原生種的「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，可長達 15至40公分，猶如樹上掛著「抹茶涼麵」或「菠菜涼麵」，十分有趣。圖／武陵農場提供
武陵農場台灣原生種的「台灣胡桃」，雄花開花呈現類似懸垂穗狀的葇荑花序，可長達 15至40公分，猶如樹上掛著「抹茶涼麵」或「菠菜涼麵」，十分有趣。圖／武陵農場提供
台灣胡桃幼果。圖／武陵農場提供
台灣胡桃幼果。圖／武陵農場提供
武陵農場出現的赤腹松鼠。圖／武陵農場提供
武陵農場出現的赤腹松鼠。圖／武陵農場提供
台灣胡桃個頭小巧可愛，可食用種仁較少。圖／武陵農場提供
台灣胡桃個頭小巧可愛，可食用種仁較少。圖／武陵農場提供

武陵農場 松鼠

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