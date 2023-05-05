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南投推農膜回收自動化 購機補助7成5

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣推廣導入農膜回收機具，並補助購機，盼協助農民更輕鬆省力回收廢棄農膜。記者賴香珊／攝影
南投縣推廣導入農膜回收機具，並補助購機，盼協助農民更輕鬆省力回收廢棄農膜。記者賴香珊／攝影

農作物栽種會鋪設塑膠農膜，但產期結束後，回收不易。南投縣推廣導入農膜回收自動化機具，昨天示範觀摩，讓農民心動。農糧署表示，與縣府合作提供產銷班7成5的購機補助，並輔導農民成立「農膜代收隊」，減少農業廢棄物數量。

縣府指出，為防止雜草孳生或病蟲害，農民在栽種常使用塑膠農膜、網室等資材，其中農膜又輕又長，回收作業耗時費力，更因農膜不易定型，回收後的體積雜亂龐大，鄉鎮清潔隊也拒收，農民常任意棄置，造成環境問題。

縣府及農委會推廣將農膜回收機具導入南投田間，昨天在國姓福龜草莓生產區實地操作機具，只要將農膜前端固定在回收轉盤上，與車輪同步滾動就能迅速捲起農膜自動成綑，相當便利。

回收機具震動裝置，還能震落雜草、土砂等，且操作簡單又輕便，連女生也推得動，能有效提升回收效率，令不少農民很動心。只是，1台農膜回收機要價約17萬5000元，讓農民卻步。

農糧署農業資材組作物環境科表示，購置由中央補助5成，縣府加碼2成5，購機補助達7成5，建議產銷班隊可共同購買，再依作物產期分別使用，後續也將輔導農民成立「農膜代收隊」，協助回收廢棄農膜。

南投農業處則表示，農膜回收雖不易，但農民若能將其綁好摺疊整齊，能提高資源回收業者收取意願，甚至增加回收金額。

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