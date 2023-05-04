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學童課輔班遭霸凌轉班又被排擠 中市府啟動調查

中央社／ 台中4日電

一對雙胞胎兄弟在弱勢兒少課輔班，疑遭小五學生霸凌，2人轉往另處課輔班，原課輔班學生竟傳話要其他人「注意」2人，母親控訴孩子遭排擠有自殘狀況，中市府啟動輔導、調查。

雙胞胎兄弟的黃姓母親向媒體投訴，她單親扶養就讀國小三年級的雙胞胎兒子，孩子在社會局輔導的課後輔導班中，遭到小五學生霸凌，孩子出現自殘、焦慮等症狀，3月母親向教育局投訴，也將孩子轉往另處課輔班。

母親指出，孩子換新課輔班後，未料原課輔班一名國三學生，竟傳話給新課輔班的學生要「注意」2人，孩子在課輔班受到排擠，身心受創，現在需要心理諮詢，但霸凌的家長至今沒有道歉。

對此，教育局透過文字稿說明，學校3月24日獲報後，已立即進行校安通報；3月29日當事人提出疑似霸凌事件申請表，學校3月31日召開防制校園霸凌因應小組會議，決議受理並啟動調查，4月26日邀請當事人訪談，預計5月11日再次訪談。

教育局指出，有關再傳出疑有其他國中生排擠其孩子的情形，若後續接獲有疑似霸凌情事，督促學校依規辦理，查明真相，維護學童權益。

社會局表示，事件發生後，持續關懷家長及孩子，並提供心理輔導資源。除至課輔班了解，也邀請專家學者實地輔導，強化師生相處、協調紛爭及危機處理能力。

家長反映孩子到另一個課輔班後，被原課輔班的學生聯合其他人排擠，社會局已向2間課輔班進一步了解釐清，課輔班也知會學校，和學校同時啟動相關輔導。

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