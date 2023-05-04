台灣智慧營運塔縮水 中市府：地標重點不在高
台中市議員何文海今天質疑，台灣智慧營運塔歷經三朝市長，自百層台灣塔砍半為42層的台中智慧營運中心，現在縮水成地上35層、地下4層，地標功能喪失。副市長黃國榮表示，地標重點不在高。
台中市議會今天召開財經業務質詢，民進黨台中市議員何文海指出，前市長胡志強規劃的台灣塔預計100層樓，到了前市長林佳龍改規劃為台中智慧營運中心，預計42層樓，目前台灣智慧營運塔的規劃僅有地上35層、地下4層。
何文海指出，市長盧秀燕曾說要解決水湳重大建設案，更名為台灣智慧營運塔，承諾會做好，最後還是BOT委外，市府是否想把責任推給民間，「35層樓高的建物還叫塔嗎？」他質疑原本的地標功能喪失，而且經費自新台幣80億元到76億元，現在暴增為100多億元，經費暴增但樓層數卻減少。
黃國榮表示，地標的重點不在於高。經發局長張峯源表示，台灣智慧營運塔自2021年9月改以BOT方式引進民間資金與創意投注公共建設，市府已委託專業顧問股份有限公司辦理BOT前置作業。
經發局補充資料，初步規劃興建地下4層、地上35層建物，為可行性評估的初步規劃，預計明年公告招商，後續還有調整空間。
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