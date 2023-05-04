動物之家協助火化寵物遺體飼主卻無法領回骨灰 中市府回應了

台中市議會今執行財經委員會質詢。市議員曾威指出，台中無合法立案的寵物生命紀念業，雖中市動物之家有提供火化服務，但是採「集體火化」，家屬無法取回骨灰，呼籲市府積極設立合法寵物生命紀念業，盡速完善相關自治條例。

台中市動物保護防疫處表示，2012年12月即率先全國通過「台中市動物屍體處理自治條例」，2017年12月修正為「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」，輔導寵物生命紀念業者優質化發展。現今台中市共有15家取得許可證。

動保處說，目前台中市動物之家南屯及后里園區，可受理民眾寵物集體火化，並於神岡區設有台中市寵物植存紀念園區，供飼主埋葬寵物遺灰，今年3月5日更舉辦寵物植存追思會，讓飼主重回園區，對過世的寵物追思祝福。

曾威表示，台中動物之家雖有提供火化服務，但市內並無合法的焚化設備，僅能由動物之家送往合法工廠集體火化；而集體火化不能取回寵物骨灰，民眾無法紀念，不近人情。

曾威更提到，即便自2022年啟用台中市寵物植存紀念園區，也必須得先選擇私人業者才可單獨火化，取得骨灰後再做植存。若市府所設動物之家僅能提供集體火化服務，形同將寵物視為廢棄物處理，並不符合飼主需求也難以令人接受。

曾威也要求市府，盡速完善寵物屍體處理、寵物生命紀念業者管理自治條例，落實寵物紀念業管理辦法，將人、寵物的殯葬標準分開訂定，積極輔導私立業者合法化，讓飼主能更多元、更有保障的處理寵物遺體。