以消費稅估台中購物節消費額僅增5千萬 市府：登錄達358億

台中市議員鄭功進再質詢台中購物節追加預算。鄭表示，台中市消費稅在購物節期間，僅較其他月多出250萬元，僅增加5千萬消費額，與市府強調300多億效果「差很大」；鄭強調，台南去年購物節每千萬有38億成效，台中卻僅有10億，不會背書用數據欺騙市民的購物節，主張退回預算。

經發局表示，市府因疫後經濟環境需求推出消費抽3億元現金模式，最終登錄金額高達358億元創紀錄，其中外縣市消費「破100億元」。據中華經濟研究院針對台中購物節的效益評估，成功帶動全國總體經濟效益將近675億元，總體就業支持及創造效果一年逾2萬2千人次，成功活絡台中經濟。

台中市議會今財政經濟業務質詢，鄭功進指出，依市府強調的發票登錄結果來看，台南去年購物節僅花費1900萬預算，就達成72億成效，每千萬成效有38億，而台中市花了3.5億，每千萬預算僅有10億。

鄭功進也痛批，經查詢台中消費稅，購物節與去年非活動期間比較，僅多出250萬，換算成消費額也僅增加5千萬，與市府強調的300億「差很大」，不要拿發票登錄的總額來欺騙市民，欺騙議會；另每年抽的豪宅也從第一年30幾坪，去年僅剩下地上權住宅，越來越消風。

鄭功進主張退回預算，會中也贈送議事法給副市長黃國榮，呼籲市議會不當市府立法局，要求市府不要違背議事決議，也不會背書用數據欺騙市民的購物節。

經發局說明，台中購物節自首屆起，首獎精品好宅皆由民間不動產公會及企業集團自主提供，市府感謝各業者參與購物節，一同嘉惠在地店家，並透過活動平台及品牌合作行銷，發揮加乘效果。

經發局補充，有關此次追加3.5億預算部分，因上屆議會決議做成時間點已逾今年度本預算審查時間，故未及編列，為尊重議會審查預算權責，市府遵循法定程序提出追加預算案，並配合進行專案報告說明。明年台中購物節預算，已納入本預算編列，盼議員支持。