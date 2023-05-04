矽品精密二林廠徵保全開出月薪4萬元 網笑：不想種田了！

矽品精密公司二林廠日前落成啟用，二林廠外包廠商在臉書刊登廣告徵求保全，負責二林廠進出人員管制等工作，開出月薪4萬元；有網友驚訝「鄉下地方竟有高薪保全工作」。

台灣民眾黨主席柯文哲日前與大學生談論低薪問題時表示，基本工資跟低薪是兩回事，因為很少人會領基本工資，而低薪是教育出問題；不過民眾黨彰化縣黨部的徵才廣告，每月薪資卻僅有基本工資新台幣2萬6400元；縣黨部指出，會依表現再加薪，且已找到合適人選，將撤下廣告。

有網友在臉書（FACEBOOK）社團「溪湖人生活圈」刊登徵人廣告，指矽品精密公司二林廠徵求保全，月薪4萬元，工作分日、夜班，負責人員進出安檢，另外也要負責廠區巡邏和車輛進出的安全檢查，分日夜2班，工作時間從上午7時至晚上7時，每月休6至7天。

有網友看見徵才廣告留言說，鄉下地方竟有高薪的保全工作；也有人開玩笑說，不想種田了，去做保全工作比較好。有人力仲介指出，一般工廠保全如果沒經驗的話，月薪約3萬元左右，薪資4萬元在鄉下地方非常吸引人。

不過有科技廠員工接受中央社記者訪問時說，高科技公司工廠的保全工作開出薪資4萬元，屬於一般行情，可能因為彰化縣以往較少有高科技公司設廠，才會讓人特別注意開出的薪資。