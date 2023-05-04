南投推廣廢棄農膜回收自動化 購機可補助7成5

不少農作物栽種會鋪設塑膠農膜，但產期結束後，回收不易且體積龐大，南投縣推廣導入農膜回收自動化機具，今天舉行示範觀摩會，農民好心動，農糧署表示，與縣府合作提供產銷班7成5的購機補助，並輔導農民成立「農膜代收隊」。

縣府指出，為防止雜草孳生或病蟲害，多數農民在栽種時會使用塑膠農膜、網室等資材，其中農膜又輕又長，回收作業耗時費力，更因農膜不易定型，回收後的體積雜亂龐大，一般鄉鎮清潔隊也拒收，部分農民因此任意棄置，造成環境問題。

為讓回收農膜更省力，縣府及農委會推廣將農膜回收機具導入南投田間，今在國姓福龜草莓生產區舉行示範觀摩會實地操作機具，只要將欲拆除的農膜前端固定在回收轉盤上，經與車輪同步滾動就能迅速捲起農膜自動成綑，相當便利。

而農膜回收機具的震動裝置，還能震落農膜上的雜草、土砂等，且操作簡單又輕便，連身材嬌小的女生也推得動，能有效提升回收效率，令不少農民很動心。只是，1台農膜回收機要價約17萬5000元，並不便宜，讓農民卻步。

對此，農糧署農業資材組作物環境科表示，該農機購置由中央補助5成，縣府加碼2成5，購機補助達7成5，建議不同作物的產銷班隊可共同購買，再依作物產期分別使用，後續也將輔導農民成立「農膜代收隊」，來協助回收廢棄農膜。