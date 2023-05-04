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台積電台中擴廠 市府要求不可排擠民生水電

中央社／ 台中4日電

台積電在中科台中園區擴廠，市議員憂心土地取得、民生用電、用水是否受影響。台中市政府表示，要求新廠不可排擠台中的民生水電。

台中市議會今天進行財經業務質詢，民進黨籍市議員林祈烽、施志昌、鄭功進關心台積電今年能否順利在中科擴廠，土地取得、民生用電、用水會不會受到影響。

林祈烽說，台積電在中科台中園區擴廠，原本預訂最快在今年可提供建廠，台積電在台中的工廠1天要用掉中火1.5部機組發電量，還有10萬噸水量，市府在全力支持台積電擴廠的同時，高耗量的用水和用電，市府如何把關。

國民黨籍市議員陳文政指出，台積電的中科2奈米廠，用地為興農高爾夫球場，現環評已經通過，卻傳出因為球證補償問題，導致交地作業一延再延。他強調，不能讓一顆高爾夫球讓護國神山垮下，要把最先進的製程留在台灣、留在台中。

副市長黃國榮表示，市府歡迎台積電來台中擴廠，據他了解，球場的會員有成立自救組織，已達成初步共識，談妥一個球證收購價格；台積電的用電量是由台電公司調度，市府會要求台電公司保證民生用電無虞。

經發局長張峯源表示，誠摯歡迎台積電落腳台中，目前也在都市計畫審議中，市府要求設新廠不可排擠台中民生用水及用電，設廠過程和諧共處。

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